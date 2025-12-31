СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео

Силы беспилотных систем в течение одного часа поразили 31 декабря две ЗРК Арии РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем украинских боевиков успешно поразили два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
- Батальон “Asgard 412 обр Немезис” сжег два высокоценных ЗРК российской армии в течение одного часа.
- Командующий СБС Роберт “Мадьяр” Бровди отметил успешное выполнение задачи и уничтожение важных целей на фронте.
СБС поразили 2 российских ЗРК в течение одного часа
"Мадьяр" отметил, что "бавовну" по ЗРК БУК и ТОР совершили Птицы СБС из батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".
Также Бровди отметил, что Группировка СБС в составе 12 подразделений уничтожила 50000 оккупантов за 7 месяцев.
Уничтожено/поражено 168 000 целей, в т ч 50 000 живой силы противника
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-