СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео
Источник:  online.ua

Силы беспилотных систем в течение одного часа поразили 31 декабря две ЗРК Арии РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем украинских боевиков успешно поразили два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
  • Батальон “Asgard 412 обр Немезис” сжег два высокоценных ЗРК российской армии в течение одного часа.
  • Командующий СБС Роберт “Мадьяр” Бровди отметил успешное выполнение задачи и уничтожение важных целей на фронте.

СБС поразили 2 российских ЗРК в течение одного часа

"Мадьяр" отметил, что "бавовну" по ЗРК БУК и ТОР совершили Птицы СБС из батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".

Птицы СБС из батальона "Asgard" 412 обр "Немезис" угнездили и испепелили 31 декабря два, один за другим, дорогих червячьих зенитно-ракетных комплексов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий СБС

Засорил червь этими приблудами весь фронт. Докучают сильно, но и горят шикарно. Когда-то кончатся, то не кони.

Также Бровди отметил, что Группировка СБС в составе 12 подразделений уничтожила 50000 оккупантов за 7 месяцев.

Уничтожено/поражено 168 000 целей, в т ч 50 000 живой силы противника

