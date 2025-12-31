Силы беспилотных систем в течение одного часа поразили 31 декабря две ЗРК Арии РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

СБС поразили 2 российских ЗРК в течение одного часа

"Мадьяр" отметил, что "бавовну" по ЗРК БУК и ТОР совершили Птицы СБС из батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".

Птицы СБС из батальона "Asgard" 412 обр "Немезис" угнездили и испепелили 31 декабря два, один за другим, дорогих червячьих зенитно-ракетных комплексов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

Засорил червь этими приблудами весь фронт. Докучают сильно, но и горят шикарно. Когда-то кончатся, то не кони.

Также Бровди отметил, что Группировка СБС в составе 12 подразделений уничтожила 50000 оккупантов за 7 месяцев.