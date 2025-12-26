СБС отчитались о новой "бавовне" в Крыму и Донецкой области — видео

Операторы 1 Отдельного центра СБС осуществили мидлстрайк по целям противника, расположенным на временно оккупированной территории Украины.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем в Донецкой области поразили командный пункт и место дислокации спецназовцев 14-й бригады ГРУ РФ.
- Также поражены склады и ремонтная база военной техники.
СБС нанесли значительные поражения армии РФ в Крыму и Донецкой области.
Силы беспилотных систем в Донецкой области поразили командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ РФ, склады и ремонтную базу военной техники.
Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-