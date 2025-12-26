СБС отчитались о новой "бавовне" в Крыму и Донецкой области — видео
СБС отчитались о новой "бавовне" в Крыму и Донецкой области — видео
Операторы 1 Отдельного центра СБС осуществили мидлстрайк по целям противника, расположенным на временно оккупированной территории Украины.

  • Силы беспилотных систем в Донецкой области поразили командный пункт и место дислокации спецназовцев 14-й бригады ГРУ РФ.
  • Также поражены склады и ремонтная база военной техники.

СБС нанесли значительные поражения армии РФ в Крыму и Донецкой области.

Силы беспилотных систем в Донецкой области поразили командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ РФ, склады и ремонтную базу военной техники.

Кроме того, поражена радиолокационная станция «Небо» и место дислокации скоростных десантных катеров ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму.

Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины.

СБС

