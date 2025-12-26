СБС звітували про нову "бавовну" у Криму та на Донеччині — відео

Оператори 1 Окремого центру СБС здійснили мідлстрайк по цілях противника, розташованих на тимчасово окупованій території України.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем у Донецькій області уразили командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ РФ.
- Також уражено склади та ремонтну базу військової техніки.
СБС нанесли значні ураження армії РФ у Криму та на Донеччині
Сили безпілотних систем у Донецькій області уразили командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ РФ, склади та ремонтну базу військової техніки.
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України.
