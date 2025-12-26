СБС звітували про нову "бавовну" у Криму та на Донеччині — відео
СБС звітували про нову "бавовну" у Криму та на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем
РЛС
Read in English

Оператори 1 Окремого центру СБС здійснили мідлстрайк по цілях противника, розташованих на тимчасово окупованій території України.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем у Донецькій області уразили командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ РФ.
  • Також уражено склади та ремонтну базу військової техніки.

СБС нанесли значні ураження армії РФ у Криму та на Донеччині

Сили безпілотних систем у Донецькій області уразили командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ РФ, склади та ремонтну базу військової техніки.

Крім того, уражено радіолокаційну станцію «Небо» та місце дислокації швидкісних десантних катерів ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України.

