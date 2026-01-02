СБС поразили российскую РЛС в Крыму и базу с горючим в Луганской области — видео

Операторы Силы беспилотных систем ВСУ нанесли поражение по российской базе хранения горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Луганской области и по радиолокационной станции в оккупированном Крыму.
Новый "хлопок" на ТОТ: успехи СБС
По их данным, операторы 1-го отдельного центра СБС произвели поражение целей противника на временно оккупированной территории Украины.
Кроме того, во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию, которая обеспечивала наблюдение за воздушным пространством.
В ССС отметили, что подразделения беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины.
