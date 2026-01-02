СБС поразили российскую РЛС в Крыму и базу с горючим в Луганской области — видео
СБС поразили российскую РЛС в Крыму и базу с горючим в Луганской области — видео

Операторы Силы беспилотных систем ВСУ нанесли поражение по российской базе хранения горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Луганской области и по радиолокационной станции в оккупированном Крыму.

  • Операторы СБС нанесли успешные удары по российской базе с горючим в Луганской области и радиолокационной станции в Крыму.
  • Удары направлены на снижение способностей противника продолжать агрессию против Украины.
  • Последствия атаки включают масштабный пожар на базе с горючим в Луганской области и обеспечением наблюдения за воздушным пространством радиолокационной станции в Крыму.

Новый "хлопок" на ТОТ: успехи СБС

По их данным, операторы 1-го отдельного центра СБС произвели поражение целей противника на временно оккупированной территории Украины.

В Луганской области поразили базу хранения горюче-смазочных материалов противника. Средства объективного контроля зафиксировали масштабный пожар. Последствия уточняются.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию, которая обеспечивала наблюдение за воздушным пространством.

В ССС отметили, что подразделения беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины.

