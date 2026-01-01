СБС поразили 10 военных и инфраструктурных объектов в РФ и на ВОТ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБС поразили 10 военных и инфраструктурных объектов в РФ и на ВОТ — видео

Силы беспилотных систем
ВОТ
Read in English
Читати українською

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о масштабном новогоднем "хлопке" на территории РФ и временно оккупированных территориях.

Главные тезисы

  • СБС нанесли удары по 10 объектам военной и инфраструктурной инфраструктуры в РФ и на временно оккупированных территориях.
  • Новогодняя ночь была отмечена поражениями в глубине вражеской территории и на территории временной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
  • Командующий Силами беспилотных систем сообщил об успешных ударах по военным объектам и инфраструктуре с помощью Птиц СБС.

СБС поразили 10 объектов в РФ и на ВОТ

По словам "Мадяра", первый НПЗ-2026 "прикурил" в 23:59 под бой червячьих курантов, второй была нефтебаза — через 3-5 минут спустя.

Новогодней ночью Птицы СБС нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и в ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской областей и АР Крым.

Роберт "Бровди" Мадяр

Роберт "Бровди" Мадяр

Командующий СБС

Визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ТОТ и на 5 объектов в глубине болот (информация о поражениях, которые осуществляет Генштаб ВСУ):

  • ххх НПЗ (zzz край, рф)- совместная работа Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС

  • jjj нефтеналивайка (Республика Катарстан, рф), 1 оц СБС

  • Нефтебаза Ровеньки (Луганской обл, ВОТ) — закрепление горящего эффекта, повторно, 1 оц СБС

  • ПС Ровеньки (Луганской обл, ВОТ)

  • РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ТОТ)- приблуда для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления воздушным движением

  • РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ТОТ) радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения, подготовки к запуску ОТРК «Искандер-М» и осуществление пусков БпЛА «Shahed», 1 оц СБС

  • ПС Балашевка (Запорожская обл, ВОТ)

  • два пункта сосредоточения противника и состав ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородской обл, рф)

  • ЗРК ТОР (Донецкая обл, ТОТ), третий уничтожен ЗРК‼️ в течение суток 31.12.25 в исполнении Птиц батальона Asgard 412 обр Немезис.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС и ССО за одну ночь ликвидировали более 120 спецназовцев ГРУ РФ — видео
Силы беспилотных систем
Украинские воины нанесли колоссальные потери ГРУ РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС поразили место пусков ударных дронов в Донецком аэропорту — видео
Силы беспилотных систем
"Мадьяр" рассказал о новых успехах ССС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео
СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?