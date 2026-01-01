Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о масштабном новогоднем "хлопке" на территории РФ и временно оккупированных территориях.

СБС поразили 10 объектов в РФ и на ВОТ

По словам "Мадяра", первый НПЗ-2026 "прикурил" в 23:59 под бой червячьих курантов, второй была нефтебаза — через 3-5 минут спустя.

Новогодней ночью Птицы СБС нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и в ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской областей и АР Крым. Роберт "Бровди" Мадяр Командующий СБС

Визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ТОТ и на 5 объектов в глубине болот (информация о поражениях, которые осуществляет Генштаб ВСУ):