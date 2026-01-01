СБС поразили 10 военных и инфраструктурных объектов в РФ и на ВОТ — видео

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о масштабном новогоднем "хлопке" на территории РФ и временно оккупированных территориях.
Главные тезисы
- СБС нанесли удары по 10 объектам военной и инфраструктурной инфраструктуры в РФ и на временно оккупированных территориях.
- Новогодняя ночь была отмечена поражениями в глубине вражеской территории и на территории временной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
- Командующий Силами беспилотных систем сообщил об успешных ударах по военным объектам и инфраструктуре с помощью Птиц СБС.
СБС поразили 10 объектов в РФ и на ВОТ
По словам "Мадяра", первый НПЗ-2026 "прикурил" в 23:59 под бой червячьих курантов, второй была нефтебаза — через 3-5 минут спустя.
Визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ТОТ и на 5 объектов в глубине болот (информация о поражениях, которые осуществляет Генштаб ВСУ):
ххх НПЗ (zzz край, рф)- совместная работа Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС
jjj нефтеналивайка (Республика Катарстан, рф), 1 оц СБС
Нефтебаза Ровеньки (Луганской обл, ВОТ) — закрепление горящего эффекта, повторно, 1 оц СБС
ПС Ровеньки (Луганской обл, ВОТ)
РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ТОТ)- приблуда для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления воздушным движением
РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ТОТ) радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения, подготовки к запуску ОТРК «Искандер-М» и осуществление пусков БпЛА «Shahed», 1 оц СБС
ПС Балашевка (Запорожская обл, ВОТ)
два пункта сосредоточения противника и состав ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородской обл, рф)
ЗРК ТОР (Донецкая обл, ТОТ), третий уничтожен ЗРК‼️ в течение суток 31.12.25 в исполнении Птиц батальона Asgard 412 обр Немезис.
