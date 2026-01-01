СБС уразили 10 військових та інфраструктурних обʼєктів у РФ і на ТОТ — відео

Командувач Силами безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді заявив про масштабну новорічну “бавовну” на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

СБС уразили 10 об’єктів у РФ і на ТОТ

За словами “Мадяра”, перший НПЗ-2026 “прикурив” о 23:59 під бій хробачих курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому.

Новорічної ночі Птахи СБС нанесли ураження по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині ворожої території та у ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької областей та АР Крим. Роберт “Бровді” Мадяр Командувач СБС

Візит ввічливості нанесено Птахами СБС на 5 обʼєктів у ТОТ та на 5 обʼєктів у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ):