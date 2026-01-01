СБС уразили 10 військових та інфраструктурних обʼєктів у РФ і на ТОТ — відео

Командувач Силами безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді заявив про масштабну новорічну “бавовну” на території РФ і тимчасово окупованих територіях.
Головні тези:
- СБС завдавали ударів по 10 військових та інфраструктурних об'єктах у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
- Птахи СБС уразили не лише військові об'єкти, але й інфраструктуру в глибині ворожої території й на ТОТ.
СБС уразили 10 об’єктів у РФ і на ТОТ
За словами “Мадяра”, перший НПЗ-2026 “прикурив” о 23:59 під бій хробачих курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому.
Візит ввічливості нанесено Птахами СБС на 5 обʼєктів у ТОТ та на 5 обʼєктів у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ):
ххх НПЗ (zzz край, рф)- сумісна робота Птахів 1 оц СБС та підрозділу Граф, СБС
jjj нафтоналивайка (Республіка Катарстан, рф), 1 оц СБС
Нафтобаза Ровеньки (Луганської обл, ТОТ)- закріплення палаючого ефекту, повторно, 1 оц СБС
ПС Ровеньки (Луганської обл, ТОТ)
РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ)- приблуда для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей та управління повітряним рухом
РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське та позиційного району для розміщення, підготовки до запуску ОТРК «Іскандер-М» і здійснення пусків БпЛА «Shahed”, 1 оц СБС
ПС Балашівка (Запорізької обл, ТОТ)
два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 мсд та рембази 283 мсп (Валуйки, Белгородської обл, рф)
ЗРК ТОР (Донецька обл, ТОТ), третій знищений ЗРК‼️ протягом доби 31.12.25 у виконанні Птахів батальйону «Asgard» 412 обр «Немезис».
