СБС знищили дві радіолокаційні станції армії РФ — відео

Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем виявили та знищили радіолокаційні станції «Гармонь» і «СКВП», які російська армія використовує для боротьби з українськими безпілотниками.
Головні тези:
- Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем виявили та знищили радіолокаційні станції Російської армії.
- Радіолокаційні станції «Гармонь» і «СКВП» використовуються для боротьби з українськими безпілотниками.
СБС знищили російські РЛС «Гармонь» і «СКВП»
Про це полк повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
Такі радари працюють у взаємодії з операторами російських зенітних дронів. Розташовують їх не ближче, ніж за 5-7 км від лінії фронту, самі позиції обладнують у низинах для кращого маскування.
Радіолокаційна станція «Гармонь» має дальність виявлення цілей до 40 км, висоту виявлення – до 10 км. Ця система має кращі характеристики, ніж у «СКВП», але є менш масовою у виробництві.
Наголошується, що кожен удар по таких установках розширює можливості Сил оборони для операцій із використанням різних видів БПЛА, зокрема для глибинних уражень території країни-агресора.
