СБС уничтожили две радиолокационные станции армии РФ — видео
Силы беспилотных систем
Гармонь
Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем обнаружили и уничтожили радиолокационные станции Гармонь и СКВП, которые российская армия использует для борьбы с украинскими беспилотниками.

  • Бойцы 413-го полка беспилотных систем уничтожили радиолокационные станции Гармонь и СКВП, применяемые российской армией.
  • РЛС “Гармонь” и “СКВП” используются для противодействия украинским беспилотникам, имеют различные характеристики и цели.

СБС уничтожили российские РЛС «Гармонь» и «СКВП»

Об этом полк сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Как отмечают военные, «СКИН» (рус. — «Система контроля воздушного пространства») предназначена для обнаружения беспилотников на дальности до 20 км.

Такие радары работают во взаимодействии с операторами российских зенитных дронов. Располагают их не ближе, чем в 5-7 км от линии фронта, сами позиции оборудуют в низинах для лучшей маскировки.

Радиолокационная станция «Гармонь» имеет дальность обнаружения целей до 40 км, высоту обнаружения — до 10 км. Эта система имеет лучшие характеристики, чем у «СКВП», но менее массовая в производстве.

Отмечается, что каждый удар по таким установкам расширяет возможности сил обороны для операций с использованием различных видов БПЛА, в частности для глубинных поражений территории страны-агрессора.

