СБС уничтожили две радиолокационные станции армии РФ — видео

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем обнаружили и уничтожили радиолокационные станции Гармонь и СКВП, которые российская армия использует для борьбы с украинскими беспилотниками.
Главные тезисы
СБС уничтожили российские РЛС «Гармонь» и «СКВП»
Об этом полк сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
Такие радары работают во взаимодействии с операторами российских зенитных дронов. Располагают их не ближе, чем в 5-7 км от линии фронта, сами позиции оборудуют в низинах для лучшей маскировки.
Радиолокационная станция «Гармонь» имеет дальность обнаружения целей до 40 км, высоту обнаружения — до 10 км. Эта система имеет лучшие характеристики, чем у «СКВП», но менее массовая в производстве.
Отмечается, что каждый удар по таким установкам расширяет возможности сил обороны для операций с использованием различных видов БПЛА, в частности для глубинных поражений территории страны-агрессора.
