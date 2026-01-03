СБС уничтожили две радиолокационные станции армии РФ — видео

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем обнаружили и уничтожили радиолокационные станции Гармонь и СКВП, которые российская армия использует для борьбы с украинскими беспилотниками.

СБС уничтожили российские РЛС «Гармонь» и «СКВП»

Об этом полк сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Как отмечают военные, «СКИН» (рус. — «Система контроля воздушного пространства») предназначена для обнаружения беспилотников на дальности до 20 км. Поделиться

Такие радары работают во взаимодействии с операторами российских зенитных дронов. Располагают их не ближе, чем в 5-7 км от линии фронта, сами позиции оборудуют в низинах для лучшей маскировки.

Радиолокационная станция «Гармонь» имеет дальность обнаружения целей до 40 км, высоту обнаружения — до 10 км. Эта система имеет лучшие характеристики, чем у «СКВП», но менее массовая в производстве.

Отмечается, что каждый удар по таким установкам расширяет возможности сил обороны для операций с использованием различных видов БПЛА, в частности для глубинных поражений территории страны-агрессора.