СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму

Силы беспилотных систем
бавовна
Read in English
Читати українською

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтебазе 'Гвардейская' во временно оккупированном Крыму, нарушив поставки горюче-смазочных материалов для российских войск на полуострове.
  • Атака на нефтебазу привела к повреждениям, перебоям в поставках и ухудшению мобильности российских войск, усложняя использование Крыма как тыловой базы.

Новая "бавовна" в Крыму: что известно

Об этом СБС сообщили в Facebook и обнародовали видео боевой работы.

Операторы 1-го отдельного центра ССС в координации с Центром глубинных поражений группировки ССС поразили нефтебазу в поселке Гвардейское (Симферопольский район, Крым) — объект, обеспечивающий горючим российские войска на полуострове.

Повреждение предприятия приводит к перебоям с поставкой горюче-смазочных материалов, снижает мобильность группировки и затрудняет использование Крыма как тыловой базы.

Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему русской армии.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили две радиолокационные станции армии РФ — видео
Силы беспилотных систем
Гармонь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео
Силы беспилотных систем
Результаты работы СБС за последние 7 месяцев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили РЛС и 5 ЗРК армии РФ в течение 48 часов — видео
Силы беспилотных систем
ЗРК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?