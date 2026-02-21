СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму

Новая "бавовна" в Крыму: что известно

Об этом СБС сообщили в Facebook и обнародовали видео боевой работы.

Операторы 1-го отдельного центра ССС в координации с Центром глубинных поражений группировки ССС поразили нефтебазу в поселке Гвардейское (Симферопольский район, Крым) — объект, обеспечивающий горючим российские войска на полуострове. Поделиться

Повреждение предприятия приводит к перебоям с поставкой горюче-смазочных материалов, снижает мобильность группировки и затрудняет использование Крыма как тыловой базы.

Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему русской армии.