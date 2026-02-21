СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтебазе 'Гвардейская' во временно оккупированном Крыму, нарушив поставки горюче-смазочных материалов для российских войск на полуострове.
- Атака на нефтебазу привела к повреждениям, перебоям в поставках и ухудшению мобильности российских войск, усложняя использование Крыма как тыловой базы.
Новая "бавовна" в Крыму: что известно
Об этом СБС сообщили в Facebook и обнародовали видео боевой работы.
Повреждение предприятия приводит к перебоям с поставкой горюче-смазочных материалов, снижает мобильность группировки и затрудняет использование Крыма как тыловой базы.
Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему русской армии.
