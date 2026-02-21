СБС оприлюднили відео ураження нафтобази "Гвардійська" у Криму
СБС оприлюднили відео ураження нафтобази "Гвардійська" у Криму

Сили безпілотних систем
бавовна
Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили нафтобазу «Гвардійська» у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем ударили на нафтобазу «Гвардійська» у Криму, що постачає пальне російським військам на півострові.
  • Пошкодження нафтобази призвели до перебоїв у постачанні пально-мастильних матеріалів та утруднюють використання Криму як тилової бази.

Нова “бавовна” у Криму: що відомо

Про це СБС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.

Оператори 1-го окремого центру СБС у координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС уразили нафтобазу в селищі Гвардійське (Сімферопольський район, Крим) — об’єкт, що забезпечує пальним російські війська на півострові.

Пошкодження підприємства призводить до перебоїв із постачанням пально-мастильних матеріалів, знижує мобільність угруповання та ускладнює використання Криму як тилової бази.

Сили безпілотних систем планомірно руйнують військову організаційну систему російської армії.

