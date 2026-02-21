СБС оприлюднили відео ураження нафтобази "Гвардійська" у Криму

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили нафтобазу «Гвардійська» у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем ударили на нафтобазу «Гвардійська» у Криму, що постачає пальне російським військам на півострові.
- Пошкодження нафтобази призвели до перебоїв у постачанні пально-мастильних матеріалів та утруднюють використання Криму як тилової бази.
Нова “бавовна” у Криму: що відомо
Про це СБС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відео бойової роботи.
Пошкодження підприємства призводить до перебоїв із постачанням пально-мастильних матеріалів, знижує мобільність угруповання та ускладнює використання Криму як тилової бази.
Сили безпілотних систем планомірно руйнують військову організаційну систему російської армії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-