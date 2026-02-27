СБС знищили російський ЗРК "Панцир-С1" під Маріуполем — відео

Уночі 27 лютого українські військові уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині.

“Бавовна” під Маріуполем: що відомо

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний "Мадяр".

Установка перебувала на території металургійного комбінату "Азовсталь". ЗРГК "Панцир-С1" уразили пілоти 413 окремого полку "Рейд" дроном middle-strike українського виробництва.

Виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності — один з пріоритетів Птахів СБС.

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" російська армія використовує для прикриття військових обʼєктів та позицій ППО від дронів та ракет. Система призначена для виявлення та ураження цілей на малих та середніх висотах, пояснювали в ССО.