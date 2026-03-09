ВМС показали видео поражения трех российских ЗРГК "Панцирь" в Крыму

Украинские защитники поразили сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.
ВМС поразили 3 ЗРГК "Панцирь" в оккупированном Крыму
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и показали видео боевой работы.
Подразделения ВМС по взаимодействию с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории Крыма.
В результате точных ударов удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу россиян.
Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.
