ВМС показали видео поражения трех российских ЗРГК "Панцирь" в Крыму

Украинские защитники поразили сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.

ВМС поразили 3 ЗРГК "Панцирь" в оккупированном Крыму

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и показали видео боевой работы.

Подразделения ВМС по взаимодействию с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории Крыма.

В результате точных ударов удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу россиян.

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.