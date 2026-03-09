ВМС показали видео поражения трех российских ЗРГК "Панцирь" в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВМС показали видео поражения трех российских ЗРГК "Панцирь" в Крыму

ВМС ВСУ
Панцирь
Читати українською

Украинские защитники поразили сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Украинские ВМС успешно атаковали три ЗРГК “Панцирь-С1” в Крыму, проведя успешную операцию на территории оккупированного полуострова.
  • Подразделения ВМС показали видео поражения не только ЗРГК “Панцирь”, но и российские десантные катера и инфраструктуру на аэродроме.

ВМС поразили 3 ЗРГК "Панцирь" в оккупированном Крыму

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке и показали видео боевой работы.

Подразделения ВМС по взаимодействию с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории Крыма.

В результате точных ударов удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу россиян.

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.

Кроме того, удар понесла военная инфраструктура россиян на аэродроме Кировское. Там произошло попадание в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожены четыре станции управления этими дронами.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео
Силы беспилотных систем
ЗРК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины показали видео уничтожения российского ЗРК "Панцирь" на Белгородщине
ЗРК
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили российские ЗРГК "Панцирь-С1" и катер БК-16
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?