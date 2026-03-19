ВМС України уразили об'єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму — відео
У тимчасово окупованому Криму уражено об'єкти концерну "Алмаз-Антей"

Головні тези:

  • Українські ВМС нанесли удари по об'єктах концерну “Алмаз-Антей” у Криму з метою позбавлення російських загарбників можливостей ППО.
  • Серед уражених об'єктів є інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який обслуговує російські системи протиповітряної оборони на тимчасово окупованому українському Криму.

ВМС України уразили російський “Алмаз-Антей” у Криму

У межах системного зниження можливостей ППО російських загарбників Сили оборони України в районі Фіолентівського шосе на ТОТ українського Криму у ніч на 19 березня уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”.

На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони.

Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” тимчасово окупованого українського Криму.

Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності “Бук-М2/М3” і “Тор-М2”.

Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Сили оборони України продовжують системні заходи для зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

"Лютневі жнива". ГУР нищить російську ППО у Криму — відео
ГУР
РЛС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО рознесли вщент російські "Іскандери" в Криму — відео
ССО
ССО зірвали ще одну масовану атаку РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало відео ураження систем ППО та десантних катерів РФ у Криму
ГУР
ГУР

