ВМС України уразили об'єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму — відео

У тимчасово окупованому Криму уражено об'єкти концерну "Алмаз-Антей"
Головні тези:
- Українські ВМС нанесли удари по об'єктах концерну “Алмаз-Антей” у Криму з метою позбавлення російських загарбників можливостей ППО.
- Серед уражених об'єктів є інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який обслуговує російські системи протиповітряної оборони на тимчасово окупованому українському Криму.
У межах системного зниження можливостей ППО російських загарбників Сили оборони України в районі Фіолентівського шосе на ТОТ українського Криму у ніч на 19 березня уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”.
На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони.
Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” тимчасово окупованого українського Криму.
Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.
Сили оборони України продовжують системні заходи для зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
