ВМС України уразили об'єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму — відео

ВМС України уразили російський “Алмаз-Антей” у Криму

У межах системного зниження можливостей ППО російських загарбників Сили оборони України в районі Фіолентівського шосе на ТОТ українського Криму у ніч на 19 березня уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”.

На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони.

Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” тимчасово окупованого українського Криму.

Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності "Бук-М2/М3" і "Тор-М2".

Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.