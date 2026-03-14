ССО рознесли вщент російські "Іскандери" в Криму — відео

Вночі 13-14 березня Сили спеціальних операцій здійснили успішне ураження російських «Іскандерів». Що важливо розуміти, в цей момент вони саме готували пуски ракет по українських містах.

Новий успішний удар здійснили підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій. Для цього вони знову використали далекобійні дрони.

Цього разу були уражені російські пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер”.

Варто також зазначити, що вони знаходилися у тимчасово окупованому Криму.

Одна пускова установка «Іскандер» була знищена поблизу села Вишневе, ТОТ Крим. Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об'єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту.

Ба більше, ССО отримали від місцевих партизанів багато цінних даних, завдяки яким вдалося виявти та успішно розгромити пункт зберігання пускових установок «Іскандер» у селищі Курортне, ТОТ Крим.

Також українські воїни атакували місце дислокації машин — для удару використали одразу кілька безпілотників.