ССО разнесли вдребезги российские "Искандеры" в Крыму — видео
ССО сорвали еще одну массированную атаку РФ
Ночью 13-14 марта Силы специальных операций произвели успешное поражение российских “Искандеров”. Что важно понимать, в этот момент они готовили пуски ракет по украинским городам.

Главные тезисы

  • Новые успешные удары стали возможны благодаря привлечению партизан.
  • ССО отчитывается о вторичной детонации боекомплекта.

Новый успешный удар нанесли подразделения Deep Strike Сил специальных операций. Для этого они снова использовали дальнобойные дроны.

В этот раз были поражены российские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Следует также отметить, что они находились во временно оккупированном Крыму.

Одна пусковая установка «Искандер» была уничтожена вблизи села Вишневое, ВОТ Крым. Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и была замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.

Более того, ССО получили от местных партизан много ценных данных, благодаря которым удалось обнаружить и успешно разгромить пункт хранения пусковых установок «Искандер» в поселке Курортное, ВОТ Крым.

Также украинские воины атаковали место дислокации машин — для удара использовали сразу несколько беспилотников.

