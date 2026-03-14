ССО разнесли вдребезги российские "Искандеры" в Крыму — видео

Ночью 13-14 марта Силы специальных операций произвели успешное поражение российских “Искандеров”. Что важно понимать, в этот момент они готовили пуски ракет по украинским городам.

ССО сорвали еще одну массированную атаку РФ

Новый успешный удар нанесли подразделения Deep Strike Сил специальных операций. Для этого они снова использовали дальнобойные дроны.

В этот раз были поражены российские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Следует также отметить, что они находились во временно оккупированном Крыму.

Одна пусковая установка «Искандер» была уничтожена вблизи села Вишневое, ВОТ Крым. Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и была замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.

Более того, ССО получили от местных партизан много ценных данных, благодаря которым удалось обнаружить и успешно разгромить пункт хранения пусковых установок «Искандер» в поселке Курортное, ВОТ Крым.

Также украинские воины атаковали место дислокации машин — для удара использовали сразу несколько беспилотников.