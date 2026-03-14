ССО разнесли вдребезги российские "Искандеры" в Крыму — видео

Ночью 13-14 марта Силы специальных операций произвели успешное поражение российских “Искандеров”. Что важно понимать, в этот момент они готовили пуски ракет по украинским городам.
Главные тезисы
- Новые успешные удары стали возможны благодаря привлечению партизан.
- ССО отчитывается о вторичной детонации боекомплекта.
ССО сорвали еще одну массированную атаку РФ
Новый успешный удар нанесли подразделения Deep Strike Сил специальных операций. Для этого они снова использовали дальнобойные дроны.
В этот раз были поражены российские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
Следует также отметить, что они находились во временно оккупированном Крыму.
Более того, ССО получили от местных партизан много ценных данных, благодаря которым удалось обнаружить и успешно разгромить пункт хранения пусковых установок «Искандер» в поселке Курортное, ВОТ Крым.
Также украинские воины атаковали место дислокации машин — для удара использовали сразу несколько беспилотников.
