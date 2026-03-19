ВМС Украины поразили объекты концерна "Алмаз-Антей" в Крыму — видео

ВМС Украины поразили российский “Алмаз-Антей” в Крыму

В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на ТОТ украинского Крыма в ночь на 19 марта поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей".

На его мощностях ремонтируют и обслуживают русские системы противовоздушной обороны.

В частности, концерн обслуживает технику, которая составляет основу противовоздушного щита временно оккупированного украинского Крыма.

Среди прочих на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери окупантов уточняются.