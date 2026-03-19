ВМС Украины поразили объекты концерна "Алмаз-Антей" в Крыму — видео

Во временно оккупированном Крыму поражены объекты концерна "Алмаз-Антей"
Главные тезисы
- Украинские ВМС нанесли удары по объектам концерна “Алмаз-Антей” во временно оккупированном Крыму.
- Поражены инновационный центр производственно-технического предприятия 'Гранит' и места сосредоточения личного состава врага.
В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на ТОТ украинского Крыма в ночь на 19 марта поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей".
На его мощностях ремонтируют и обслуживают русские системы противовоздушной обороны.
В частности, концерн обслуживает технику, которая составляет основу противовоздушного щита временно оккупированного украинского Крыма.
Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери окупантов уточняются.
Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.
