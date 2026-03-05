ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27

5 березня стало відомо про знищення Військово-морськими силами ЗСУ російського гелікоптера Ка-27 над Чорним морем.
Головні тези:
- ЗСУ знищили вертоліт Ка-27 під час операції над Чорним морем.
- Знищення ворожого вертоліта є важливим кроком у забезпеченні безпеки на Чорному морі.
Українські ВМС знищили російський гелікоптер Ка-27
Військово-морські сили ЗСУ 5 березня знищили російський вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.
Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.
Основні характеристики Ка-27:
Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 к.с. кожен).
Максимальна злітна маса: 12 000 кг (нормальна — 10 600 — 10 700 кг).
Швидкість: максимальна — 270 км/год, крейсерська — 220 км/год.
Дальність польоту: 800 — 900 км.
Практична стеля: 5 000 м.
Габарити: довжина — 12,25 м, висота — 5,4 м, діаметр несучих гвинтів — 15,9 м.
Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.
