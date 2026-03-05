ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27
ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27

ВМС ЗСУ
гелікоптер

5 березня стало відомо про знищення Військово-морськими силами ЗСУ російського гелікоптера Ка-27 над Чорним морем.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили вертоліт Ка-27 під час операції над Чорним морем.
  • Знищення ворожого вертоліта є важливим кроком у забезпеченні безпеки на Чорному морі.

Українські ВМС знищили російський гелікоптер Ка-27

Військово-морські сили ЗСУ 5 березня знищили російський вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.

Основні характеристики Ка-27:

  • Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 к.с. кожен).

  • Максимальна злітна маса: 12 000 кг (нормальна — 10 600 — 10 700 кг).

  • Швидкість: максимальна — 270 км/год, крейсерська — 220 км/год.

  • Дальність польоту: 800 — 900 км.

  • Практична стеля: 5 000 м.

  • Габарити: довжина — 12,25 м, висота — 5,4 м, діаметр несучих гвинтів — 15,9 м.

Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

