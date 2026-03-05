ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27
ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27

ВМС ВСУ
вертолет
5 марта стало известно об уничтожении Военно-морскими силами ВСУ российского вертолета Ка-27 над Черным морем.

Главные тезисы

  • Украинские ВМС совершили важный шаг в обеспечении безопасности на Черном море, уничтожив российский вертолет Ка-27.
  • Вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, что делает его важной целью в боевых действиях.

Украинские ВМС уничтожили российский вертолет Ка-27

Военно-морские силы ВСУ 5 марта уничтожили российский вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря.

Силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27.

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью.

Основные характеристики Ка-27:

  • Двигатели: 2× ТВС-117ВК (по 2200-2225 л.с. каждый).

  • Максимальная взлетная масса: 12 000 кг (нормальная — 10 600 — 10 700 кг).

  • Скорость: максимальная — 270 км/ч, крейсерская — 220 км/ч.

  • Дальность полета: 800 — 900 км.

  • Практический потолок: 5 000 м.

  • Габариты: длина — 12,25 м, высота — 5,4 м, диаметр несущих винтов — 15,9 м.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

