Между ВСУ и армией РФ произошло 96 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников 24 августа. Всего с начала суток произошло 96 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

24 августа от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Порозок, Шалыгино, Глухов, Славгород, Мезеновка, Великая Писаревка, Дмитровка, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Бачевск, Свободная Слобода, Стрелецка-Пушка, Карповичи, Ободы, Нововасиловка, Степное, Александровка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами, в частности, по Юнаковке, Беловодам, Дружбе, Рекам, Великой Писаревке, Кондратовке, Первомайском, Белополье, Екатериновке, Пожни, Никитовке, Ходыном, Бунякино, Славгороде, Угреидах, Порозе, Порозе, ячу, Карповичах.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются две атаки.

Также россияне запустили НАР в район Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершено, один — продолжается.

На Северском направлении украинские защитники остановили два вражеских штурма возле Спорного и Выемки. Сейчас Силы обороны отбивают атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Временного Яра и Калиновки. В общей сложности произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений у Дилиевки, Торецкая, Нелиповки и Нью-Йорка. Сейчас идет один бой.

Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиново, Новогродовка и Птиче. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 31 атаку, восемь боев до сих пор продолжаются. Потери врага в этом направлении уточняются.

Также противник нанес два авиаудара, сбросив КАБ по Мемрику и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Девять боестолкновений завершено, три — продолжаются.

На Времивском направлении противник трижды безрезультатно штурмовал наши позиции у Угледара, Водяного и Екатериновки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Новоандреевки и Щербаков, где до сих пор продолжается один бой. К тому же россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томарино и Змиевки.

Утраты армии РФ по состоянию на 24 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили: