Между ВСУ и армией РФ произошло 96 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников 24 августа. Всего с начала суток произошло 96 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 96 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ на разных направлениях фронта.
- Активные бои и агрессивные наступательные действия российских захватчиков продолжаются, позиции украинских защитников находятся под давлением.
- Общие боевые потери армии РФ ориентировочно составляют около 606 490 человек и значительное количество бронетехники и оружия.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
24 августа от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Порозок, Шалыгино, Глухов, Славгород, Мезеновка, Великая Писаревка, Дмитровка, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Бачевск, Свободная Слобода, Стрелецка-Пушка, Карповичи, Ободы, Нововасиловка, Степное, Александровка.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами, в частности, по Юнаковке, Беловодам, Дружбе, Рекам, Великой Писаревке, Кондратовке, Первомайском, Белополье, Екатериновке, Пожни, Никитовке, Ходыном, Бунякино, Славгороде, Угреидах, Порозе, Порозе, ячу, Карповичах.
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя.
На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются две атаки.
Также россияне запустили НАР в район Петропавловки.
На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершено, один — продолжается.
На Северском направлении украинские защитники остановили два вражеских штурма возле Спорного и Выемки. Сейчас Силы обороны отбивают атаку вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Временного Яра и Калиновки. В общей сложности произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении произошло девять боестолкновений у Дилиевки, Торецкая, Нелиповки и Нью-Йорка. Сейчас идет один бой.
Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиново, Новогродовка и Птиче. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 31 атаку, восемь боев до сих пор продолжаются. Потери врага в этом направлении уточняются.
Также противник нанес два авиаудара, сбросив КАБ по Мемрику и запустив НАРы в сторону Александрополя.
На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Девять боестолкновений завершено, три — продолжаются.
На Времивском направлении противник трижды безрезультатно штурмовал наши позиции у Угледара, Водяного и Екатериновки.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Новоандреевки и Щербаков, где до сих пор продолжается один бой. К тому же россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.
На Приднепровском направлении оккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томарино и Змиевки.
Утраты армии РФ по состоянию на 24 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 606490 (+1160) человек,
танков — 8542 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 16620 (+21) ед,
артиллерийских систем — 17349 (+42) ед,
РСЗО — 1169 (+2) ед,
средств ПВО — 935 (+3) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 14064 (+39) ед,
крылатых ракет — 2444 (+2) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23383 (+54) ед,
специальной техники — 2911 (+1) ед.
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