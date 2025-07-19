Минобороны России придумало циничную причину массированной ночной атаки по Украине

В Минобороны РФ лживо прокомментировали ночную атаку по Украине 19 июля, заявив о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса.
Главные тезисы
- Минобороны России дали лживые комментарии относительно ночной атаки по Украине 19 июля, оправдываясь ударами по объектам военно-промышленного комплекса.
- Российские войска выпустили 344 дрона и 35 ракет разного типа по территории Украины, повлекшее за собой масштабные разрушения в ряде областей.
- Атака охватила 12 регионов Украины, включая Одесскую, Днепропетровскую, Сумскую области, причинив ущерб гражданским объектам и жилым домам.
Минобороны России придумало циничную причину обстрела мирной Украины
В ночь на 19 июля Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел территории Украины.
В Минобороны РФ традиционно оправдали атаку, заявив о якобы ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса.
По их словам, ночью был нанесен "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования", а также дронами-камикадзе.
В заявлении также утверждается, что "все определенные объекты поражены".
На самом деле в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины за последние месяцы.
Под прицелом оказались не менее 12 регионов, в том числе Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская и Херсонская области.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 344 дрона и 35 ракет разного типа. Среди них как баллистические ракеты "Искандер-М", так и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба обезвредили большинство целей — 185 дронов и 23 ракеты.
В Одессе в результате ночной атаки загорелась девятиэтажка. Пожар охватил верхние этажи. Спасателям удалось эвакуировать пять человек, однако одна женщина, спасенная из огня, впоследствии скончалась. Число раненых, по последним данным, возросло до шести — среди пострадавших есть ребенок.
В Павлограде вражеские ракеты и дроны попали по пожарной части, промышленным объектам и жилым домам. Глава Днепропетровской ОВА назвал атаку на город "самой массированной с начала полномасштабной войны".
В Сумской области россияне в течение четырех часов атаковали Шосткинское общество ударными беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадавших нет, однако зафиксированы масштабные разрушения.
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