Минобороны России придумало циничную причину массированной ночной атаки по Украине

В Минобороны РФ лживо прокомментировали ночную атаку по Украине 19 июля, заявив о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса.

Минобороны России придумало циничную причину обстрела мирной Украины

В ночь на 19 июля Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел территории Украины.

В Минобороны РФ традиционно оправдали атаку, заявив о якобы ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса.

По их словам, ночью был нанесен "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования", а также дронами-камикадзе.

В ведомстве утверждают, что якобы целили по украинским предприятиям, "производящим составные части ракет и ударных беспилотников". Поделиться

В заявлении также утверждается, что "все определенные объекты поражены".

На самом деле в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины за последние месяцы.

Под прицелом оказались не менее 12 регионов, в том числе Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская и Херсонская области.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 344 дрона и 35 ракет разного типа. Среди них как баллистические ракеты "Искандер-М", так и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба обезвредили большинство целей — 185 дронов и 23 ракеты.

В Одессе в результате ночной атаки загорелась девятиэтажка. Пожар охватил верхние этажи. Спасателям удалось эвакуировать пять человек, однако одна женщина, спасенная из огня, впоследствии скончалась. Число раненых, по последним данным, возросло до шести — среди пострадавших есть ребенок.

В Павлограде вражеские ракеты и дроны попали по пожарной части, промышленным объектам и жилым домам. Глава Днепропетровской ОВА назвал атаку на город "самой массированной с начала полномасштабной войны".

В Сумской области россияне в течение четырех часов атаковали Шосткинское общество ударными беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадавших нет, однако зафиксированы масштабные разрушения.