Ракетный удар по гражданским в Сумах. Минобороны РФ придумало циничную причину атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар по гражданским в Сумах. Минобороны РФ придумало циничную причину атаки

Сумы
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Источник:  online.ua

Утром 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего погибли более 30 мирных жителей. 14 апреля Минобороны РФ лживо назвало этот удар "атакой по командному пункту ВСУ".

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по городу Сумы, погибли более 30 мирных жителей.
  • Минобороны РФ придумала циничную причину атаки, назвав ее “ударом по командному пункту ВСУ”.
  • Президент Украины сообщил о гибели 34 человек и ранении 119 человек, включая 17 детей, после ракетного удара РФ.

В России придумали циничную причину ракетного удара по Сумам

Так, страна-агрессорка заявила, что "в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск"".

Якобы в результате поражения цели в Сумах уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, лживо говорят в министерстве.

И обвиняют власти Украины, которые якобы "продолжают использовать украинское население как живой щит, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города".

Скрин отчета Минобороны РФ

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек и среди них девять детей.

11 человек — в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Делается все, чтобы помочь максимально. Только от вчерашнего удара погибли 34 человека, а 119 ранены. К сожалению, двое детей погибли, еще 15 ранены.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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