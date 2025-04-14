Ракетный удар по гражданским в Сумах. Минобороны РФ придумало циничную причину атаки

Утром 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего погибли более 30 мирных жителей. 14 апреля Минобороны РФ лживо назвало этот удар "атакой по командному пункту ВСУ".

В России придумали циничную причину ракетного удара по Сумам

Так, страна-агрессорка заявила, что "в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск"".

Якобы в результате поражения цели в Сумах уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, лживо говорят в министерстве.

И обвиняют власти Украины, которые якобы "продолжают использовать украинское население как живой щит, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города".

Скрин отчета Минобороны РФ

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек и среди них девять детей.