Ракетний удар по цивільних у Сумах. Міноборони РФ вигадало цинічну причину атаки

Вранці 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого загинуло понад 30 мирних жителів. 14 квітня Міноборони РФ брехливо назвало цей удар “атакою по командному пункту ЗСУ".

У Росії вигадали цинічну причину ракетного удару по Сумах

Так, країна-агресорка заявила, що “в умовах активної протидії ЗСУ засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони іноземного виробництва завдано удару двома оперативно-тактичними ракетами «Іскандер-М» за місцем проведення наради командного складу оперативно-тактичної групи «Сіверськ»”.

Нібито внаслідок поразки мети у Сумах знищено понад шістдесят військовослужбовців ЗСУ, брехливо кажуть у міністерстві.

І звинувачують владу України, яка нібито “продовжує використовувати українське населення як живий щит, розміщуючи військові об'єкти та проводячи заходи за участю військовослужбовців у центрі густонаселеного міста”.

Скрин звіту Міноборони РФ

За словами Президента України Володимира Зеленського, зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей.