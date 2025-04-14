Ракетний удар по цивільних у Сумах. Міноборони РФ вигадало цинічну причину атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар по цивільних у Сумах. Міноборони РФ вигадало цинічну причину атаки

Суми
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Джерело:  online.ua

Вранці 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого загинуло понад 30 мирних жителів. 14 квітня Міноборони РФ брехливо назвало цей удар “атакою по командному пункту ЗСУ".

Головні тези:

  • Російська армія влаштувала ракетний удар по центру міста Суми, коли загинуло понад 30 мирних жителів.
  • Міноборони РФ вигадало цинічну причину атаки, назвавши її “ударом по командному пункту ЗСУ”.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів про страшні наслідки ракетного удару: загибель 34 людей та поранення 119 осіб, серед яких 17 дітей.

У Росії вигадали цинічну причину ракетного удару по Сумах

Так, країна-агресорка заявила, що “в умовах активної протидії ЗСУ засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони іноземного виробництва завдано удару двома оперативно-тактичними ракетами «Іскандер-М» за місцем проведення наради командного складу оперативно-тактичної групи «Сіверськ»”.

Нібито внаслідок поразки мети у Сумах знищено понад шістдесят військовослужбовців ЗСУ, брехливо кажуть у міністерстві.

І звинувачують владу України, яка нібито “продовжує використовувати українське населення як живий щит, розміщуючи військові об'єкти та проводячи заходи за участю військовослужбовців у центрі густонаселеного міста”.

Скрин звіту Міноборони РФ

За словами Президента України Володимира Зеленського, зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей.

11 людей — у важкому стані, зокрема три дитини. Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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