Мир столкнулся с тотальным дефицитом тротила на фоне войны России против Украины

Война России против Украины привела к мировому дефициту тринитротолуола, также известному как тротил или TNT.

Тротил стал дефицитом из-за войны РФ против Украины

Более века в США используют тротил для оружия и добычи полезных ископаемых. Раньше он был в достатке и достаточно дешевым.

Но производство TNT создает опасные отходы, так что к середине 1980-х годов Министерство обороны США закрыло последний завод в стране, который его производил. Поделиться

Американцы стали полагаться на зарубежных поставщиков — преимущественно из Китая, России, Польши и Украины. Они предлагали взрывчатку по низким ценам, самостоятельно утилизируя опасные отходы.

Еще одним важным источником поставок для коммерческого использования был тротил, изъятый из боеприпасов, таких как противопехотные мины, снаряды и бомбы, которые Пентагон регулярно выводил из эксплуатации. Поделиться

Сейчас после вторжения России в Украину полагаться на эти схемы поставки уже нельзя. Например, значительная часть того, что производит Польша, направляется в Украину, использующую эту продукцию для собственных военных нужд. В то же время Россия и Китай прекратили экспорт в США.

Что касается американской армии, то военные, посмотрев на реалии русско-украинской войны, решили оставить старые вооружения в своем арсенале.

Ситуацию в гражданской сфере несколько улучшают новые технологии. Расчеты, которые раньше выполняли вручную, теперь производятся быстрее и точнее благодаря дронам, 3D-сканерам и компьютерам, которые определяют, сколько нужно взрывчатки для выполнения тех или иных работ.