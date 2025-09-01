Мир столкнулся с тотальным дефицитом тротила на фоне войны России против Украины

Война России против Украины привела к мировому дефициту тринитротолуола, также известному как тротил или TNT.
Главные тезисы
- Война России против Украины привела к мировому дефициту тротила, вызвав проблемы в производстве взрывчатых веществ.
- Новые технологии, такие как дроны и 3D-сканеры, помогают управлять производством взрывчатых веществ более точно и быстро.
- Ситуацию осложняет тотальный дефицит тротила из-за прекращения поставок из России, Китая и Польши в США.
Тротил стал дефицитом из-за войны РФ против Украины
Более века в США используют тротил для оружия и добычи полезных ископаемых. Раньше он был в достатке и достаточно дешевым.
Американцы стали полагаться на зарубежных поставщиков — преимущественно из Китая, России, Польши и Украины. Они предлагали взрывчатку по низким ценам, самостоятельно утилизируя опасные отходы.
Сейчас после вторжения России в Украину полагаться на эти схемы поставки уже нельзя. Например, значительная часть того, что производит Польша, направляется в Украину, использующую эту продукцию для собственных военных нужд. В то же время Россия и Китай прекратили экспорт в США.
Что касается американской армии, то военные, посмотрев на реалии русско-украинской войны, решили оставить старые вооружения в своем арсенале.
Ситуацию в гражданской сфере несколько улучшают новые технологии. Расчеты, которые раньше выполняли вручную, теперь производятся быстрее и точнее благодаря дронам, 3D-сканерам и компьютерам, которые определяют, сколько нужно взрывчатки для выполнения тех или иных работ.
Также американские военные заявляют о "продолжающихся усилиях" по увеличению внутреннего производства взрывчатых веществ в США.
