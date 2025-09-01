Світ зіткнувся з тотальним дефіцитом тротилу на тлі війни Росії проти України

Війна Росії проти України призвела до світового дефіциту тринітротолуолу, також відомого як тротил або TNT.
Головні тези:
- Війна Росії проти України призвела до глобального дефіциту тротилу, що викликало проблеми у виробництві вибухових речовин.
- Світ ставив на закордонних постачальників, але вторгнення Росії в Україну змінило карту постачання тротилу.
- Нові технології, такі як дрони та 3D-сканери, допомагають в управлінні виробництвом вибухових речовин у більш точний та швидкий спосіб.
Тротил став дефіцитом через війну РФ проти України
Більше століття США використовують тротил для зброї та видобутку корисних копалин. Раніше він був у достатку і доволі дешевим.
Американці почали покладатися на закордонних постачальників — переважно з Китаю, Росії, Польщі та України. Вони пропонували вибухівку за низькими цінами, самостійно утилізуючи небезпечні відходи.
Зараз, після вторгнення Росії в Україну, покладатися на ці схеми постачання вже не можна. Наприклад, значна частину того, що виробляє Польща, надсилається до України, яка використовує цю продукцію для власних військових потреб. Водночас Росія та Китай припинили експорт до США.
Що стосується американської армії, то військові, подивившись на реалії російсько-української війни, вирішили залишити старі озброєння у своєму арсеналі.
Ситуацію в цивільній сфері дещо покращують нові технології. Розрахунки, які раніше виконували вручну, тепер проводяться швидше і точніше завдяки дронам, 3D-сканерам і комп’ютерам, які визначають, скільки потрібно вибухівки для виконання тих чи інших робіт.
Також американські військові заявляють про "триваючі зусилля" зі збільшення внутрішнього виробництва вибухових речовин у США.
