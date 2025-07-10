США знову постачають Україні 155-мм снаряди і високоточні ракети GMLRS
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Світ
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США знову постачають Україні 155-мм снаряди і високоточні ракети GMLRS

снаряди
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила постачання.

Головні тези:

  • Сполучені Штати відновили постачання Україні артилерійських снарядів та ракет GMLRS.
  • Постачання деяких видів зброї було призупинено через побоювання щодо власних запасів військової техніки США.
  • Міністр оборони США зупинив постачання деяких видів зброї, але вже відновлено постачання артилерійських 155-мм снарядів та ракет GMLRS.

Україна знову отримує від США снаряди і ракети

За даними джерел видання, призупинення деяких постачань зброї минулого тижня, ймовірно, пов'язане з побоюваннями, що військові арсенали США можуть бути занадто малими.

Проте зараз США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила постачання деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

Чиновники не повідомили, скільки зброї було відправлено та чи була партія повною. Також незрозуміло, чому останні партії містили лише снаряди та артилерійські ракети, і чи було прийнято якесь рішення про відновлення постачання іншої зброї.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо, що Сполучені Штати призупинили постачання Україні деяких зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

Наступного дня стало відомо, що Міністерство оборони США продовжує надавати президентові Дональду Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні.

Пізніше медіа писали, що міністр оборони США Піт Геґсет одноосібно розпорядився зупинити постачання Україні деяких видів зброї, хоча за результатами аналізу такі поставки не ставили під загрозу боєготовність Вашингтона.

Вже 8 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать постачати зброю Україні. У Пентагоні оголосили про додаткову військову допомогу.

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