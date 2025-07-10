США снова поставляют Украине 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS
Категория
Мир
Дата публикации

США снова поставляют Украине 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS

снаряды
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Источник:  Reuters

Соединенные Штаты возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа остановила поставки.

Главные тезисы

  • США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и высокоточных ракет после приостановки.
  • Министр обороны США остановил поставки некоторых видов оружия, но уже возобновлены поставки артиллерийских 155-мм снарядов и ракет GMLRS.
  • Ситуация с поставками оружия вызвала обсуждения в связи с беспокойством по поводу собственных запасов военной техники США.

Украина снова получает от США снаряды и ракеты

По данным источников издания, приостановка некоторых поставок оружия на прошлой неделе, вероятно, связана с опасениями, что военные арсеналы США могут быть слишком малы.

Однако сейчас США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS спустя несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

Чиновники не сообщили, сколько оружия было отправлено и была ли партия полной. Также непонятно, почему последние партии содержали только снаряды и артиллерийские ракеты, и было ли принято решение о возобновлении поставок другого оружия.

Напомним, что 2 июля стало известно, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники.

На следующий день стало известно, что Министерство обороны США продолжает давать президенту Дональду Трампу рекомендации по военной помощи Украине.

Позже медиа писали, что министр обороны США Пит Хэгсет единолично распорядился остановить поставки Украине некоторых видов оружия, хотя по результатам анализа такие поставки не ставили под угрозу боеготовность Вашингтона.

Уже 8 июля Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине. В Пентагоне объявили о дополнительной военной помощи.

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