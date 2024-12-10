Фьючерсы на кофе сорта арабика на нью-йоркской бирже выросли на 4,9% до 3 тыс. 446 долларов за фунт, что является рекордным ростом с 1972 года.

Что известно о рекордном росте мировых цен на кофе

По информации журналистов издания, с начала года цены на арабику в целом выросли на 80%.

Отмечается, что ситуация осложняется из-за длительной засухи в Бразилии, которая остается крупнейшим производителем арабики в мире.

Кроме того, на рост цен на кофе повлияли неблагоприятные погодные условия во Вьетнаме, где выращивается наибольшее в мире количество кофе сорта робуста.

Чашка кофе

Во Вьетнаме посевы кофе сначала пострадали от длительной засухи во время роста, а затем — от мощных ливней в период сбора урожая.

Аналитики также ухудшили прогнозы по урожаю арабики в Бразилии.

Какие прогнозы аналитики делают по поводу будущего урожая и производства кофе

В частности, в следующем сезоне ожидается, что в Бразилии произведут только 34,4 млн мешков арабики, что примерно на 11 млн меньше, чем по прогнозам, сделанным в сентябре этого года.

Таким образом, мировое производство кофе не достигнет уровня текущего спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что засвидетельствует рекордный дефицит в течение последних 5 лет.

Беспокойство по поводу урожая арабики в Бразилии в 2025-26 годах возросло на этой неделе. Недавние обзоры посевов указывают на производство в пределах 30 млн мешков, что приведет к очередному дефициту предложения, — объясняет аналитик Marex Group Стив Поллард. Поделиться

Рост цен может привести к дальнейшему увеличению затрат на обжарочные предприятия и кафе, которые будут вынуждены повышать цены и отказаться от скидок.