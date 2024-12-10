Фьючерсы на кофе сорта арабика на нью-йоркской бирже выросли на 4,9% до 3 тыс. 446 долларов за фунт, что является рекордным ростом с 1972 года.
Главные тезисы
- Рекордный рост цен на кофе связан с длительной засухой в Бразилии и неблагоприятными погодными условиями во Вьетнаме.
- Прогнозы аналитиков свидетельствуют о рекордном дефиците кофе на рынке, что может повлиять на цены и производство в ближайшие годы.
- Беспокойство по производству кофе в Бразилии вызывает возмущение среди аналитиков и может иметь решающее значение для глобального рынка кофе.
- Ожидается снижение производства кофе в Бразилии и Вьетнаме, что вызовет рекордный дефицит в течение последних лет.
- Рост цен на кофе может привести к увеличению расходов на обжарочные предприятия и кафе, что отразится на ценах для потребителей.
Что известно о рекордном росте мировых цен на кофе
По информации журналистов издания, с начала года цены на арабику в целом выросли на 80%.
Отмечается, что ситуация осложняется из-за длительной засухи в Бразилии, которая остается крупнейшим производителем арабики в мире.
Кроме того, на рост цен на кофе повлияли неблагоприятные погодные условия во Вьетнаме, где выращивается наибольшее в мире количество кофе сорта робуста.
Во Вьетнаме посевы кофе сначала пострадали от длительной засухи во время роста, а затем — от мощных ливней в период сбора урожая.
Аналитики также ухудшили прогнозы по урожаю арабики в Бразилии.
Какие прогнозы аналитики делают по поводу будущего урожая и производства кофе
В частности, в следующем сезоне ожидается, что в Бразилии произведут только 34,4 млн мешков арабики, что примерно на 11 млн меньше, чем по прогнозам, сделанным в сентябре этого года.
Таким образом, мировое производство кофе не достигнет уровня текущего спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что засвидетельствует рекордный дефицит в течение последних 5 лет.
Рост цен может привести к дальнейшему увеличению затрат на обжарочные предприятия и кафе, которые будут вынуждены повышать цены и отказаться от скидок.
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