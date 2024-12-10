Мировые цены на кофе достигли рекордных показателей
Категория
Экономика
Дата публикации

Мировые цены на кофе достигли рекордных показателей

Кофе
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Фьючерсы на кофе сорта арабика на нью-йоркской бирже выросли на 4,9% до 3 тыс. 446 долларов за фунт, что является рекордным ростом с 1972 года.

Главные тезисы

  • Рекордный рост цен на кофе связан с длительной засухой в Бразилии и неблагоприятными погодными условиями во Вьетнаме.
  • Прогнозы аналитиков свидетельствуют о рекордном дефиците кофе на рынке, что может повлиять на цены и производство в ближайшие годы.
  • Беспокойство по производству кофе в Бразилии вызывает возмущение среди аналитиков и может иметь решающее значение для глобального рынка кофе.
  • Ожидается снижение производства кофе в Бразилии и Вьетнаме, что вызовет рекордный дефицит в течение последних лет.
  • Рост цен на кофе может привести к увеличению расходов на обжарочные предприятия и кафе, что отразится на ценах для потребителей.

Что известно о рекордном росте мировых цен на кофе

По информации журналистов издания, с начала года цены на арабику в целом выросли на 80%.

Отмечается, что ситуация осложняется из-за длительной засухи в Бразилии, которая остается крупнейшим производителем арабики в мире.

Кроме того, на рост цен на кофе повлияли неблагоприятные погодные условия во Вьетнаме, где выращивается наибольшее в мире количество кофе сорта робуста.

В мире рекордно выросли цены на кофе
Чашка кофе

Во Вьетнаме посевы кофе сначала пострадали от длительной засухи во время роста, а затем — от мощных ливней в период сбора урожая.

Аналитики также ухудшили прогнозы по урожаю арабики в Бразилии.

Какие прогнозы аналитики делают по поводу будущего урожая и производства кофе

В частности, в следующем сезоне ожидается, что в Бразилии произведут только 34,4 млн мешков арабики, что примерно на 11 млн меньше, чем по прогнозам, сделанным в сентябре этого года.

Таким образом, мировое производство кофе не достигнет уровня текущего спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что засвидетельствует рекордный дефицит в течение последних 5 лет.

Беспокойство по поводу урожая арабики в Бразилии в 2025-26 годах возросло на этой неделе. Недавние обзоры посевов указывают на производство в пределах 30 млн мешков, что приведет к очередному дефициту предложения, — объясняет аналитик Marex Group Стив Поллард.

Рост цен может привести к дальнейшему увеличению затрат на обжарочные предприятия и кафе, которые будут вынуждены повышать цены и отказаться от скидок.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Врачи назвали безопасное для человека количество чашек кофе в день
кофе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые определили лучшее время для употребления кофе
Чашка кофе
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики назвали причину рекордного роста цен на кофе
Кофе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?