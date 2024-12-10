Ф'ючерси на каву сорту арабіка на нью-йоркській біржі зросли на 4,9% до 3 тис 446 доларів за фунт, що є рекордним зростанням з 1972 року.

Що відомо про рекордне зростання світових цін на каву

За інформацією журналістів видання, від початку року ціни на арабіку загалом зросли на 80%.

Зазначається, що ситуація ускладнюється через тривалу посуху у Бразилії, яка залишається найбільшим виробником арабіки у світі.

Окрім цього на зростання цін на каву вплинули несприятливі погодні умови у В’єтнамі, де вирощується найбільша у світі кількість кави сорту робуста.

Філіжанка кави

У В’єтнамі зокрема посіви кави спочатку постраждали від тривалої посухи під час росту, а потім — від потужних злив у період збору врожаю.

Аналітики також погіршили прогнози щодо врожаю арабіки у Бразилії.

Які прогнози аналітики роблять щодо майбутнього врожаю та виробництва кави

Зокрема, у наступному сезоні очікується, що у Бразилії вироблять лише 34,4 млн мішків арабіки, що приблизно на 11 млн менше, ніж за прогнозами, зробленими у вересні цього року.

Таким чином світове виробництво кави не досягне рівня поточного попиту на 8,5 млн мішків у сезоні 2025-2026 років, що засвідчить рекордний дефіцит протягом останніх 5 років.

Занепокоєння щодо врожаю арабіки в Бразилії в 2025-26 роках зросло на цьому тижні. Нещодавні огляди посівів вказують на виробництво в межах 30 млн мішків, що призведе до чергового дефіциту пропозиці, — пояснює аналітик Marex Group Стів Поллард. Поширити

Зростання цін може призвести до подальшого збільшення витрат для обсмажувальних підприємств та кафе, які будуть змушені підвищувати ціни й відмовитися від знижок.