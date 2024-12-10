Ф'ючерси на каву сорту арабіка на нью-йоркській біржі зросли на 4,9% до 3 тис 446 доларів за фунт, що є рекордним зростанням з 1972 року.
Головні тези:
- Рекордне зростання цін на каву пов'язане з тривалою посухою в Бразилії та несприятливими погодними умовами у В’єтнамі.
- Прогнози аналітиків свідчать про рекордний дефіцит кави на ринку у наступних сезонах, що може вплинути на ціни та виробництво.
- Зростання цін на каву може викликати подальше підвищення витрат для обсмажувальних підприємств та кафе, що призведе до змін у цінах для споживачів.
- Виробництво кави в Бразилії та В’єтнамі прогнозується на рівні нижче від попиту, що спричинить рекордний дефіцит протягом наступних років.
- Занепокоєння щодо виробництва кави в Бразилії викликає обурення серед аналітиків та може мати вирішальне значення для глобального ринку кави.
Що відомо про рекордне зростання світових цін на каву
За інформацією журналістів видання, від початку року ціни на арабіку загалом зросли на 80%.
Зазначається, що ситуація ускладнюється через тривалу посуху у Бразилії, яка залишається найбільшим виробником арабіки у світі.
Окрім цього на зростання цін на каву вплинули несприятливі погодні умови у В’єтнамі, де вирощується найбільша у світі кількість кави сорту робуста.
У В’єтнамі зокрема посіви кави спочатку постраждали від тривалої посухи під час росту, а потім — від потужних злив у період збору врожаю.
Аналітики також погіршили прогнози щодо врожаю арабіки у Бразилії.
Які прогнози аналітики роблять щодо майбутнього врожаю та виробництва кави
Зокрема, у наступному сезоні очікується, що у Бразилії вироблять лише 34,4 млн мішків арабіки, що приблизно на 11 млн менше, ніж за прогнозами, зробленими у вересні цього року.
Таким чином світове виробництво кави не досягне рівня поточного попиту на 8,5 млн мішків у сезоні 2025-2026 років, що засвідчить рекордний дефіцит протягом останніх 5 років.
Зростання цін може призвести до подальшого збільшення витрат для обсмажувальних підприємств та кафе, які будуть змушені підвищувати ціни й відмовитися від знижок.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-