Могли ли ВСУ сбить бомбардировщик армии РФ Ту-22М3 — объяснение экспертов

По мнению военных аналитиков портала Defence Express, украинские военные могли с помощью ЗРК Patriot поразить российского бомбардировщика Ту-22М3, который выпускал ракеты по Украине во время атаки 29 декабря.
Как ВСУ с помощью ЗРК Patriot могли поразить бомбардировщик Ту-22М3
По информации аналитиков портала Defence Express , российские военные преступники выпустили ракеты Х-22 по городу Смела в Черкасской области 29 декабря около 14:46 с помощью бомбардировщика Ту-22М3 с территории Курской области.
Они объясняют, что кроме дальности уничтожения целей у любого ЗРК или ракеты "воздух-воздух" есть такой параметр, как no escape zone.
Бойцы Нацгвардии из стрелкового оружия уничтожили крылатую ракету армии РФ
Представители Нацгвардии сообщили, что 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады из стрелкового оружия сбила крылатую ракету армии РФ, которая двигалась в сторону Киева.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-