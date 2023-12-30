Могли ли ВСУ сбить бомбардировщик армии РФ Ту-22М3 — объяснение экспертов

По мнению военных аналитиков портала Defence Express, украинские военные могли с помощью ЗРК Patriot поразить российского бомбардировщика Ту-22М3, который выпускал ракеты по Украине во время атаки 29 декабря.

Как ВСУ с помощью ЗРК Patriot могли поразить бомбардировщик Ту-22М3

По информации аналитиков портала Defence Express , российские военные преступники выпустили ракеты Х-22 по городу Смела в Черкасской области 29 декабря около 14:46 с помощью бомбардировщика Ту-22М3 с территории Курской области.

Учитывая дальность пуска ракет Х-22 в 400 км, его могли осуществить на дальности в 80-90 км от границы с Украиной. И в случае размещения условного Patriot в 40 км от границы с РФ это означает, что пусковой рубеж Ту-22М3 все же попадает в 160 км действие этого ЗРК, - отмечают аналитики портала. Поделиться

Они объясняют, что кроме дальности уничтожения целей у любого ЗРК или ракеты "воздух-воздух" есть такой параметр, как no escape zone.

Дальность, на которой вражеский самолет уж точно не выйдет за дальность поражения. Поэтому сразу после фиксации бортовыми системами работы вражеской РЛС на захват самолет совершает противозенитный маневр пытается разорвать дистанцию. Для зенитных ракет GEM-T (PAC-2) no escape zone оценивается в 110 км – на 50 км меньше максимальной дальности действия. То есть, для гарантированного поражения необходимо подтянуть Patriot еще поближе и поставить чуть ли не на границе, – подчеркивают аналитики. Поделиться

Бойцы Нацгвардии из стрелкового оружия уничтожили крылатую ракету армии РФ

Представители Нацгвардии сообщили, что 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады из стрелкового оружия сбила крылатую ракету армии РФ, которая двигалась в сторону Киева.