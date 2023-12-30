Чи могли ЗСУ збити бомбардувальник армії РФ Ту-22М3 — пояснення експертів

На думку військових аналітиків порталу Defence Express, українські військові могли за допомогою ЗРК Patriot вразити російський бомбардувальник Ту-22М3, який випускав ракети по Україні під час атаки 29 грудня.
Як ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot могли вразити бомбардувальник Ту-22М3
За інформацією аналітиків порталу Defence Express, російські військові злочинці випустили ракети Х-22по місту Сміла у Черкаській області 29 грудня близько 14:46 за допомогою бомбардувальника Ту-22М3 з території Курської області.
Вони пояснюють, що окрім дальності знищення цілей, у будь-якого ЗРК або ракети "повітря-повітря" є такий параметр, як no escape zone.
Бійці Нацгвардії зі стрілецької зброї знищили крилату ракету армії РФ
Представники Нацгвардії повідомили, що 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади зі стрілецької зброї збила крилату ракету армії РФ, яка рухалась у бік Києва.
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