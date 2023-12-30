Чи могли ЗСУ збити бомбардувальник армії РФ Ту-22М3 — пояснення експертів

На думку військових аналітиків порталу Defence Express, українські військові могли за допомогою ЗРК Patriot вразити російський бомбардувальник Ту-22М3, який випускав ракети по Україні під час атаки 29 грудня.

Як ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot могли вразити бомбардувальник Ту-22М3

За інформацією аналітиків порталу Defence Express, російські військові злочинці випустили ракети Х-22по місту Сміла у Черкаській області 29 грудня близько 14:46 за допомогою бомбардувальника Ту-22М3 з території Курської області.

Враховуючи дальність пуску ракет Х-22 у 400 км, його могли здійснити на дальності у 80-90 км від кордону з Україною. І у разі розміщення умовного Patriot в 40 км від кордону з РФ, це означає, що пусковий рубіж Ту-22М3 все ж потрапляє у 160 км дію цього ЗРК, - зазначають аналітики порталу. Поширити

Вони пояснюють, що окрім дальності знищення цілей, у будь-якого ЗРК або ракети "повітря-повітря" є такий параметр, як no escape zone.

Дальність, на якій ворожий літак вже точно не вийде за дальність ураження. Тому відразу після фіксації бортовими системами роботи ворожої РЛС на захоплення літак здійснює протизенітний маневр nfнамагається розірвати дистанцію. Для зенітних ракет GEM-T (PAC-2) no escape zone оцінюється в 110 км - на 50 км менше максимальної дальності дії. Тобто, для гарантованої поразки необхідно підтягнути Patriot ще ближче і поставити мало не на кордоні, - підкреслюють аналітики. Поширити

Бійці Нацгвардії зі стрілецької зброї знищили крилату ракету армії РФ

Представники Нацгвардії повідомили, що 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади зі стрілецької зброї збила крилату ракету армії РФ, яка рухалась у бік Києва.