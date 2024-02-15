Мошенники обманули украинцев на 45 млн грн под предлогом продажи дронов для ВСУ

В Украине действовала преступная группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн грн под предлогом продаж дронов для ВСУ. Организаторы две женщины.

Что известно о мошеннической группировке

Потерпевшие собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий.

По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 потерпевших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен.

Отмечается, что в феврале этого года оперативники Департамента уголовного обыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы. -хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники

Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Правоохранители установили, что потерпевших привлекла стоимость предлагаемых товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег. Мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению, — рассказали в полиции. Поделиться

Как действовала схема и что известно об организаторах

Оплата производилась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптогаманцы и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, не поставляемых текстиля и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

Организаторами являются две женщины. Кроме того, стражи порядка установили, что в период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны. По данным производства в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу.

Злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

Организаторам и их сообщнику было объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса). в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны и избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.