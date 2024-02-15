Шахраї ошукали українців на 45 млн грн під приводом продажу дронів для ЗСУ

В Україні діяло злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж на 45 млн грн під приводом продажу дронів для ЗСУ. Організоватори є дві жінки.

Що відомо про шахрайське угрупування

Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій.

За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень.

Зазначається, що в лютому цього року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.

Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.

Правоохоронці встановили, що потерпілих привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей. Шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд, — розповіли в поліції. Поширити

Як діяла схема і що відомо про організаторів

Оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.

Організаторами є дві жінки. Окрім того, правоохоронці встановили, що в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті.

Зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Організаторкам та їх спільнику було оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу).Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано і обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.