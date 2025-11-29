Наглое ограбление Лувра. Французские правоохранители задержали всех подозреваемых
Наглое ограбление Лувра. Французские правоохранители задержали всех подозреваемых

Лувр
Источник:  Le Monde

Французская прокуратура отчиталась, что вся «команда» из четырех членов группировки, подозреваемая в дерзком ограблении Лувра в октябре, задержана и находится за решеткой в ожидании суда.

Главные тезисы

  • Все подозреваемые в ограблении Лувра находятся в заключении, ожидая суда.
  • Расследование направлено на поиск похищенных драгоценностей и определение роли каждого члена группировки.

Во Франции задержаны все подозреваемые в ограблении Лувра

Последний, четвертый подозреваемый был привлечен к ответственности накануне, 28 ноября.

Расследования, проведенные бригадой по борьбе с бандитизмом, входящей в состав префектуры полиции Парижа, и Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, продолжаются как с целью поиска похищенных драгоценностей, так и для точного определения роли каждого члена организованной группировки и выяснения обстоятельств, выясненных обстоятельств. отметила в заявлении прокурор Парижа Лор Беккуа.

Последний арестованный, мужчина в возрасте 39 лет, подозревается в том, что был одним из двух сообщников, оставшихся извне музея, когда двое других поднялись на балкон Лувра в корзине грузового подъемника и проникли внутрь.

Этот подсудимый уже известен правоохранителям. По словам Беккуа, ранее он был осужден шесть раз, в том числе за вождение без прав, сокрытие ворованного имущества и сутенерство с отягчающими обстоятельствами.

Ранее следствие сообщало, что способ совершения кражи, продолжавшейся всего восемь минут, свидетельствует об «любительстве, или, по крайней мере, о недостаточной подготовке». Воры оставили значительное количество следов, что позволило быстро выйти на подозреваемых. Так ДНК из разбитой витрины Лувра вывело на пользователя TikTok, поклонника бодибилдинга и мотокросса.

Другой след ДНК, найденный на одном из скутеров, на котором бежали воры, позволил выйти на 35-летнего алжирца, проживающего во Франции с 2010 года и известен своими правонарушениями на дороге и воровством.

Третий подозреваемый, задержанный 29 октября одновременно с его подругой, оставил следы ДНК в гондоле грузового подъемника. Женщина была уволена под судебный надзор в середине ноября, а мужчина, в досье которого фигурирует 11 судимостей, остается под стражей.

19 октября неизвестные похитили из Лувра драгоценности из коллекции Наполеона. Куратор музея оценил стоимость угнанных украшений в 88 млн евро.

