Наглое ограбление Лувра. Французские правоохранители задержали всех подозреваемых

Французская прокуратура отчиталась, что вся «команда» из четырех членов группировки, подозреваемая в дерзком ограблении Лувра в октябре, задержана и находится за решеткой в ожидании суда.
Главные тезисы
- Все подозреваемые в ограблении Лувра находятся в заключении, ожидая суда.
- Расследование направлено на поиск похищенных драгоценностей и определение роли каждого члена группировки.
Во Франции задержаны все подозреваемые в ограблении Лувра
Последний, четвертый подозреваемый был привлечен к ответственности накануне, 28 ноября.
Расследования, проведенные бригадой по борьбе с бандитизмом, входящей в состав префектуры полиции Парижа, и Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, продолжаются как с целью поиска похищенных драгоценностей, так и для точного определения роли каждого члена организованной группировки и выяснения обстоятельств, выясненных обстоятельств. отметила в заявлении прокурор Парижа Лор Беккуа.
Последний арестованный, мужчина в возрасте 39 лет, подозревается в том, что был одним из двух сообщников, оставшихся извне музея, когда двое других поднялись на балкон Лувра в корзине грузового подъемника и проникли внутрь.
Этот подсудимый уже известен правоохранителям. По словам Беккуа, ранее он был осужден шесть раз, в том числе за вождение без прав, сокрытие ворованного имущества и сутенерство с отягчающими обстоятельствами.
Ранее следствие сообщало, что способ совершения кражи, продолжавшейся всего восемь минут, свидетельствует об «любительстве, или, по крайней мере, о недостаточной подготовке». Воры оставили значительное количество следов, что позволило быстро выйти на подозреваемых. Так ДНК из разбитой витрины Лувра вывело на пользователя TikTok, поклонника бодибилдинга и мотокросса.
Третий подозреваемый, задержанный 29 октября одновременно с его подругой, оставил следы ДНК в гондоле грузового подъемника. Женщина была уволена под судебный надзор в середине ноября, а мужчина, в досье которого фигурирует 11 судимостей, остается под стражей.
19 октября неизвестные похитили из Лувра драгоценности из коллекции Наполеона. Куратор музея оценил стоимость угнанных украшений в 88 млн евро.
