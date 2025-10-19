Неизвестные ограбили Лувр — первые подробности

19 октября официально стало известно о факте ограбления знаменитого музея Лувр, расположенного в центре столицы Франции. Правоохранители уже прибыли на место преступления.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, никто не пострадал.
- Преступники могли украсть 9 предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице.
Ограбление Лувра — что известно
Как удалось узнать журналистам, преступление произошло непосредственно во время открытия.
Министр культуры Франции официально подтвердил, что никто не погиб и не пострадал.
Расследование уже началось. По состоянию на данный момент музей закрыт для посетителей.
Согласно последним данным, неизвестные могли украсть драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице.
По предварительным данным, преступники могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы попасть прямо в целевую комнату в галерее Аполлона.
Что важно понимать, "Регент" — самый большой бриллиант в коллекции весом более 140 каратов остался в музее.
