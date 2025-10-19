Неизвестные ограбили Лувр — первые подробности

19 октября официально стало известно о факте ограбления знаменитого музея Лувр, расположенного в центре столицы Франции. Правоохранители уже прибыли на место преступления.

Ограбление Лувра — что известно

Как удалось узнать журналистам, преступление произошло непосредственно во время открытия.

Министр культуры Франции официально подтвердил, что никто не погиб и не пострадал.

Расследование уже началось. По состоянию на данный момент музей закрыт для посетителей.

Согласно последним данным, неизвестные могли украсть драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице.

Музей ограбили несколько неизвестных, которые были в масках, полностью закрывавших лицо. Они могли проникнуть в здание со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. Поделиться

По предварительным данным, преступники могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы попасть прямо в целевую комнату в галерее Аполлона.

Они могли похитить девять предметов из коллекции драгоценностей, принадлежащих Наполеону и императрице, среди которых были бусы, брошь и диадема. Эти предметы были выставлены в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам. Поделиться

Что важно понимать, "Регент" — самый большой бриллиант в коллекции весом более 140 каратов остался в музее.