Невідомі пограбували Лувр — перші подробиці

19 жовтня офіційно стало відомо про факт пограбування знаменитого музею Лувр, який розташований у центрі столиці Франції. Правоохоронці уже прибули на місце злочину.

Пограбування Лувру — що наразі відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, злочин стався безпосередньо під час відкриття.

Міністр культури Франції офіційно підтвердив, що ніхто не загинув та не постраждав.

Розслідування вже почалося. Станом на зараз музей закритий для відвідувачів.

Згідно з останніми даними, невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.

Музей пограбували кілька невідомих, які були в масках, що повністю закривали обличчя. Вони могли проникнути в будівлю з боку Сени, де зараз ведуться будівельні роботи. Поширити

За попередніми даними, злочинці могли скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо в цільову кімнату в галереї Аполлона.

Вони могли викрасти дев'ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема. Ці предмети були виставлені у вітринах, присвячених Наполеону та французьким монархам. Поширити

Що важливо розуміти, "Регент" — найбільший діамант у колекції вагою понад 140 каратів залишився на в музеї.