Невідомі пограбували Лувр — перші подробиці

19 жовтня офіційно стало відомо про факт пограбування знаменитого музею Лувр, який розташований у центрі столиці Франції. Правоохоронці уже прибули на місце злочину.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
- Злочинці могли викрасти 9 предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці.
Пограбування Лувру — що наразі відомо
Як вдалося дізнатися журналістам, злочин стався безпосередньо під час відкриття.
Міністр культури Франції офіційно підтвердив, що ніхто не загинув та не постраждав.
Розслідування вже почалося. Станом на зараз музей закритий для відвідувачів.
Згідно з останніми даними, невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.
За попередніми даними, злочинці могли скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо в цільову кімнату в галереї Аполлона.
Що важливо розуміти, "Регент" — найбільший діамант у колекції вагою понад 140 каратів залишився на в музеї.
