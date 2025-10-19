Невідомі пограбували Лувр — перші подробиці
Невідомі пограбували Лувр — перші подробиці

Пограбування Лувру - що наразі відомо
Джерело:  BBC

19 жовтня офіційно стало відомо про факт пограбування знаменитого музею Лувр, який розташований у центрі столиці Франції. Правоохоронці уже прибули на місце злочину.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
  •  Злочинці могли викрасти 9 предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці.

Пограбування Лувру — що наразі відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, злочин стався безпосередньо під час відкриття.

Міністр культури Франції офіційно підтвердив, що ніхто не загинув та не постраждав.

Розслідування вже почалося. Станом на зараз музей закритий для відвідувачів.

Згідно з останніми даними, невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.

Музей пограбували кілька невідомих, які були в масках, що повністю закривали обличчя. Вони могли проникнути в будівлю з боку Сени, де зараз ведуться будівельні роботи.

За попередніми даними, злочинці могли скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо в цільову кімнату в галереї Аполлона.

Вони могли викрасти дев'ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема. Ці предмети були виставлені у вітринах, присвячених Наполеону та французьким монархам.

Що важливо розуміти, "Регент" — найбільший діамант у колекції вагою понад 140 каратів залишився на в музеї.

