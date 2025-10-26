Во Франции арестовали двух подозреваемых в дерзком ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что подозреваемые в ограблении Лувра арестованы неподалеку от французской столицы 25 октября.
Главные тезисы
- Двое подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы возле Парижа, один из них собирался вылететь в Алжир.
- Ограбление Лувра произошло утром 19 октября и было заключено в похищении драгоценностей из коллекции Наполеона, нарушив национальное наследие Франции.
- Парижская прокуратура не раскрывает подробностей ареста.
Полиция Франции арестовала подозреваемых в ограблении Лувра
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники.
Подозреваемые в дерзком ограблении среди бела дня некоторые французские коронные драгоценности из Лувра были арестованы вблизи Парижа в субботу, как раз когда один из них собирался вылететь из страны из аэропорта Шарля де Голля, — заявили 26 октября в парижской прокуратуре.
По данным газеты Le Parisien, первой сообщившей об этой истории, двое мужчин в возрасте около 30 лет, родом из пригорода Сен-Сен-Дени французской столицы, были арестованы в субботу вечером.
В своем заявлении она выразила сожаление по поводу утечки информации об аресте подозреваемых.
Это разоблачение может только помешать следственным усилиям примерно 100 привлеченных следователей, как в поисках похищенных драгоценностей, так и всех преступников. Еще рано предоставлять какие-либо конкретные подробности.
Напомним, часть ювелирной коллекции Лувра, в том числе украшения, выставленные в ограбленной недавно галерее Аполлона, перевезли в подземное хранилище Банка Франции.
Вызывающее ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищение из Лувра драгоценностей из коллекции Наполеона является покушением на национальное наследие Франции.
