Во Франции арестовали двух подозреваемых в дерзком ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что подозреваемые в ограблении Лувра арестованы неподалеку от французской столицы 25 октября.

Полиция Франции арестовала подозреваемых в ограблении Лувра

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники.

Подозреваемые в дерзком ограблении среди бела дня некоторые французские коронные драгоценности из Лувра были арестованы вблизи Парижа в субботу, как раз когда один из них собирался вылететь из страны из аэропорта Шарля де Голля, — заявили 26 октября в парижской прокуратуре.

По данным газеты Le Parisien, первой сообщившей об этой истории, двое мужчин в возрасте около 30 лет, родом из пригорода Сен-Сен-Дени французской столицы, были арестованы в субботу вечером.

Они были известны французской полиции, и один из подозреваемых собирался вылететь в Алжир. Парижский прокурор Лор Бекко не сообщила, сколько людей было арестовано и не предоставило никаких дополнительных деталей.

В своем заявлении она выразила сожаление по поводу утечки информации об аресте подозреваемых.

Это разоблачение может только помешать следственным усилиям примерно 100 привлеченных следователей, как в поисках похищенных драгоценностей, так и всех преступников. Еще рано предоставлять какие-либо конкретные подробности.

Напомним, часть ювелирной коллекции Лувра, в том числе украшения, выставленные в ограбленной недавно галерее Аполлона, перевезли в подземное хранилище Банка Франции.