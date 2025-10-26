У Франції арештували двох підозрюваних у зухвалому пограбуванні Лувру

Прокурор Парижу Лор Бекко підтвердила, що підозрюваних у пограбуванні Лувру заарештували неподалік французької столиці 25 жовтня.
Головні тези:
- Два підозрюваних у пограбуванні Лувру були арештовані біля Парижа.
- Один з підозрюваних планував вилетіти до Алжиру у той же день.
- Зухвале пограбування сталося вранці 19 жовтня, і викрадення коштовностей з колекції Наполеона порушило національну спадщину Франції.
Поліція Франції арештувала підозрюваних у пограбуванні Лувру
Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на місцеві джерела.
Підозрюваних у зухвалому пограбуванні серед білого дня деяких французьких коронних коштовностей з Лувру було заарештовано поблизу Парижа в суботу, якраз коли один з них збирався вилетіти з країни з аеропорту Шарля де Голля, — заявили 26 жовтня у паризький прокуратурі.
За даними газети Le Parisien, яка першою повідомила про цю історію, двох чоловіків віком близько 30 років, родом з передмістя Сен-Сен-Дені французької столиці, було заарештовано у суботу ввечері.
У своїй заяві вона висловила жаль з приводу витоку інформації про арешт підозрюваних.
Це викриття може лише перешкодити слідчим зусиллям приблизно 100 залучених слідчих, як у пошуках викрадених коштовностей, так і всіх злочинців. Ще зарано надавати будь-які конкретні подробиці.
Нагадаємо, частину ювелірної колекції Лувру, зокрема прикраси, що були виставлені в пограбованій нещодавно галереї Аполлона, перевезли до підземного сховища Банку Франції.
Зухвале пограбування Лувру сталось вранці 19 жовтня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадення з Лувру коштовностей із колекції Наполеона є замахом на національну спадщину Франції.
