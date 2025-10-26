У Франції арештували двох підозрюваних у зухвалому пограбуванні Лувру

Поліція Франції арештувала підозрюваних у пограбуванні Лувру

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на місцеві джерела.

Підозрюваних у зухвалому пограбуванні серед білого дня деяких французьких коронних коштовностей з Лувру було заарештовано поблизу Парижа в суботу, якраз коли один з них збирався вилетіти з країни з аеропорту Шарля де Голля, — заявили 26 жовтня у паризький прокуратурі.

За даними газети Le Parisien, яка першою повідомила про цю історію, двох чоловіків віком близько 30 років, родом з передмістя Сен-Сен-Дені французької столиці, було заарештовано у суботу ввечері.

Вони були відомі французькій поліції, і один з підозрюваних збирався вилетіти до Алжиру. Паризький прокурор Лор Бекко не повідомила, скільки людей було заарештовано та не надала жодних додаткових деталей щодо них.

У своїй заяві вона висловила жаль з приводу витоку інформації про арешт підозрюваних.

Це викриття може лише перешкодити слідчим зусиллям приблизно 100 залучених слідчих, як у пошуках викрадених коштовностей, так і всіх злочинців. Ще зарано надавати будь-які конкретні подробиці.

Нагадаємо, частину ювелірної колекції Лувру, зокрема прикраси, що були виставлені в пограбованій нещодавно галереї Аполлона, перевезли до підземного сховища Банку Франції.