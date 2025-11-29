Зухвале пограбування Лувру. Французькі правоохоронці затримали всіх підозрюваних

Французька прокуратура прозвітувала, що вся «команда» з чотирьох членів угруповання, підозрювана у зухвалому пограбуванні Лувру в жовтні, затримана та перебуває за ґратами в очікуванні суду.

У Франції затримали всіх підозрюваних у пограбуванні Лувру

Останній, четвертий, підозрюваний був притягнутий до відповідальності напередодні, 28 листопада.

Розслідування, проведені бригадою по боротьбі з бандитизмом, що входить до складу префектури поліції Парижа, та Центральним управлінням по боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей, тривають, як з метою пошуку викрадених коштовностей, так і для точного визначення ролі кожного члена організованого угруповання та з'ясування обставин, за яких було підготовлено та скоєно крадіжку, — зазначила в заяві прокурор Парижа Лор Беккуа.

Останній заарештований, чоловік віком 39 років, підозрюється в тому, що був одним із двох спільників, які залишилися ззовні музею, коли двоє інших піднялись на балкон Лувру в кошику вантажного підйомника та проникли всередину.

Цей підсудний уже відомий правоохоронцям. За словами Беккуа, раніше він був засуджений шість разів, зокрема за водіння без прав, приховування краденого майна та сутенерство з обтяжувальними обставинами.

Раніше слідство повідомляло, що спосіб здійснення крадіжки, яка тривала лише вісім хвилин, свідчить про «аматорство, або принаймні про недостатню підготовку». Злодії залишили значну кількість слідів, що дозволило швидко вийти на підозрюваних. Так ДНК з розбитої вітрини Лувру вивело на користувача TikTok, прихильника бодибілдингу та мотокросу.

Інший слід ДНК, знайдений на одному зі скутерів, на якому втікали злодії, дав змогу вийти на 35-річного алжирця, який проживає у Франції з 2010 року і відомий своїми правопорушеннями на дорозі та крадіжкою. Поширити

Третій підозрюваний, що був затриманий 29 жовтня одночасно з його подругою, залишив сліди ДНК в гондолі вантажного підйомника. Жінку було звільнено під судовий нагляд в середині листопада, а чоловік, в досьє якого фігурує 11 судимостей, залишається під вартою.