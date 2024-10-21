Город Ла-Риконада считается самым высокогорным людским поселением на планете и одновременно одним из самых опасных и самых грязных мест на Земле.
Главные тезисы
- Город Ла-Риконада считается самым высокогорным и опасным поселением на Земле.
- Население Ла-Риконады около 50 тыс. человек, а его атмосфера напоминает Дикий Запад с угрозами динамита и преступностью.
- Отсутствие водопровода и канализации, а также загрязнение ртутью делают город страшным местом для жизни.
- Город страдает от катастрофического загрязнения ртутью из-за горнодобывающей деятельности, что угрожает самому большому озеру в Южной Америке.
- В Ла-Риконаде действует удивительная атмосфера, где золото и проституция стали обыденностью, а местные шахтеры готовы использовать даже динамит для защиты своих интересов.
Что известно о самом опасном городе в мире
Отмечается, что город был построен на леднике, который формирует климат альпийской тундры с температурами от -2 до -3 градусов в течение всего года.
Иногда температура в городе опускается до — 12. Многие называют этот город "раем дьявола".
В частности, сначала в этом районе возник небольшой лагерь из работников золотого рудника. Однако рост цены на золото привел к расширению города.
В настоящее время население Ла-Риканады составляет около 50 тыс. человек.
В городе побывал путешественник и блогер Yes Theory и назвал его ужаснейшим местом на Земле, которое он когда-либо видел.
Мужчина рассказывает, что почти всюду чувствовал себя некомфортно, потому что местные жители постоянно бросали в его сторону косые взгляды.
Он также неоднократно был свидетелем потасовок, которые в этом городе являются обычным делом.
Отмечается, что в городе царит удивительная атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки. Добывающих золото расстреливают в тоннелях, а молодых женщин заставляют заниматься проституцией.
В случае, если полиция или представители власти пытаются навести порядок в Ла-Риконаде, местные шахтеры начинают угрожать им динамитом.
Что известно о катастрофическом загрязнении в Ла-Риконаде
В городе отсутствует водопровод — на 50 000 человек приходится всего три душевых кабины. Также там нет системы канализации.
Отмечается, что в городе наблюдается существенное загрязнение ртутью в результате горнодобывающей деятельности.
Добыча полезных ископаемых загрязняет пресную воду на горе, которая переносит тяжелые металлы в озеро Титакака — самое большое озеро в Южной Америке.
Также живописные пейзажи усеяны горами пластика и другим хламом.
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