Найден самый опасный город в мире. Где он находится ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Найден самый опасный город в мире. Где он находится ― видео

Ла-Риконада
Читати українською
Источник:  Express

Город Ла-Риконада считается самым высокогорным людским поселением на планете и одновременно одним из самых опасных и самых грязных мест на Земле.

Главные тезисы

  • Город Ла-Риконада считается самым высокогорным и опасным поселением на Земле.
  • Население Ла-Риконады около 50 тыс. человек, а его атмосфера напоминает Дикий Запад с угрозами динамита и преступностью.
  • Отсутствие водопровода и канализации, а также загрязнение ртутью делают город страшным местом для жизни.
  • Город страдает от катастрофического загрязнения ртутью из-за горнодобывающей деятельности, что угрожает самому большому озеру в Южной Америке.
  • В Ла-Риконаде действует удивительная атмосфера, где золото и проституция стали обыденностью, а местные шахтеры готовы использовать даже динамит для защиты своих интересов.

Что известно о самом опасном городе в мире

Отмечается, что город был построен на леднике, который формирует климат альпийской тундры с температурами от -2 до -3 градусов в течение всего года.

Иногда температура в городе опускается до — 12. Многие называют этот город "раем дьявола".

В частности, сначала в этом районе возник небольшой лагерь из работников золотого рудника. Однако рост цены на золото привел к расширению города.

В настоящее время население Ла-Риканады составляет около 50 тыс. человек.

В городе побывал путешественник и блогер Yes Theory и назвал его ужаснейшим местом на Земле, которое он когда-либо видел.

Мужчина рассказывает, что почти всюду чувствовал себя некомфортно, потому что местные жители постоянно бросали в его сторону косые взгляды.

Он также неоднократно был свидетелем потасовок, которые в этом городе являются обычным делом.

Отмечается, что в городе царит удивительная атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки. Добывающих золото расстреливают в тоннелях, а молодых женщин заставляют заниматься проституцией.

В случае, если полиция или представители власти пытаются навести порядок в Ла-Риконаде, местные шахтеры начинают угрожать им динамитом.

Что известно о катастрофическом загрязнении в Ла-Риконаде

В городе отсутствует водопровод — на 50 000 человек приходится всего три душевых кабины. Также там нет системы канализации.

Отмечается, что в городе наблюдается существенное загрязнение ртутью в результате горнодобывающей деятельности.

Добыча полезных ископаемых загрязняет пресную воду на горе, которая переносит тяжелые металлы в озеро Титакака — самое большое озеро в Южной Америке.

Также живописные пейзажи усеяны горами пластика и другим хламом.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ущерб от загрязнения рек на Черниговщине составляет более 300 млн грн
Десна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Загрязнение планеты пластиком. Ученые неожиданно нашли решение проблемы
Пластиковые отходы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи из США определили последствия воздействия загрязненного воздуха на детей
Загрязненный воздух

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?