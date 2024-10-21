Місто Ла-Ріконада вважається найвисокогорнішим людським поселенням на планеті і водночас одним з найнебезпечніших у найбрудніших місць на Землі.

Що відомо про найнебезпечніше місто у світі

Зазначається, що місто було побудовано на льодовику, який формує тут клімат альпійської тундри з температурами від -2 до -3 градусів протягом усього року.

Іноді температура у місті опускається до — 12. Багато хто називає це місто “раєм диявола”.

Зокрема, спершу у цьому районі виник невеликий табір з працівників золотого рудника. Однак зростання ціни на золото призвело до розширення міста.

Наразі населення Ла-Ріконади складає близько 50 тис осіб.

У місті побував мандрівник та блогер Yes Theory і назвав його найжахливішим місцем на Землі, яке він коли-небудь бачив.

Чоловік розповідає, що майже усюди відчував себе некомфортно через те, що місцеві жителі постійно кидали у його бік косі погляди.

Він також неодноразово був свідком бійок, які у цьому місті є звичайною справою.

Зазначається, що у місті панує дивна атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки. Тих, хто добуває золото, розстрілюють у тунелях, а молодих жінок змушують займатись проституцією.

У разі, якщо поліція або представники влади пробують навести лад у Ла-Ріконаді, місцеві шахтери починають погрожувати їм динамітом.

Що відомо про катастрофічне забруднення у Ла-Ріконаді

У місті відсутній водопровід — на 50 000 людей припадає всього три душових кабіни. Також там немає системи каналізації.

Зазначається, що у місті спостерігається суттєве забруднення ртуттю внаслідок гірничодобувної діяльності.

Видобуток корисних копалин забруднює прісну воду на горі, яка переносить важкі метали в озеро Тітакака — найбільше озеро в Південній Америці.

Також мальовничі пейзажі всіяні горами пластику та іншим мотлохом.