Знайдено найнебезпечніше місто у світі. Де воно знаходиться ― відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Знайдено найнебезпечніше місто у світі. Де воно знаходиться ― відео

Ла-Ріконада
Джерело:  Express

Місто Ла-Ріконада вважається найвисокогорнішим людським поселенням на планеті і водночас одним з найнебезпечніших у найбрудніших місць на Землі. 

Головні тези:

  • Ла-Ріконада ― найвисокогорніше людське поселення на планеті, яке водночас є одним з найнебезпечніших і загадкових місць.
  • Місто побудоване на льодовику з температурами від -2 до -3 градусів, що створює альпійську тундру.
  • У Ла-Ріконаді відсутній водопровід та каналізаційна система, а забруднення ртуттю стало катастрофічним наслідком гірничодобувної діяльності.
  • Місцеві шахтери використовують динаміт для погроз тим, хто намагається встановити порядок у місті.
  • Ла-Ріконада вражає своєю атмосферою, що нагадує Дикий Захід, де звичайними речами вважаються проституція та насильство.

Що відомо про найнебезпечніше місто у світі

Зазначається, що місто було побудовано на льодовику, який формує тут клімат альпійської тундри з температурами від -2 до -3 градусів протягом усього року.

Іноді температура у місті опускається до — 12. Багато хто називає це місто “раєм диявола”.

Зокрема, спершу у цьому районі виник невеликий табір з працівників золотого рудника. Однак зростання ціни на золото призвело до розширення міста.

Наразі населення Ла-Ріконади складає близько 50 тис осіб.

У місті побував мандрівник та блогер Yes Theory і назвав його найжахливішим місцем на Землі, яке він коли-небудь бачив.

Чоловік розповідає, що майже усюди відчував себе некомфортно через те, що місцеві жителі постійно кидали у його бік косі погляди.

Він також неодноразово був свідком бійок, які у цьому місті є звичайною справою.

Зазначається, що у місті панує дивна атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки. Тих, хто добуває золото, розстрілюють у тунелях, а молодих жінок змушують займатись проституцією.

У разі, якщо поліція або представники влади пробують навести лад у Ла-Ріконаді, місцеві шахтери починають погрожувати їм динамітом.

Що відомо про катастрофічне забруднення у Ла-Ріконаді

У місті відсутній водопровід — на 50 000 людей припадає всього три душових кабіни. Також там немає системи каналізації.

Зазначається, що у місті спостерігається суттєве забруднення ртуттю внаслідок гірничодобувної діяльності.

Видобуток корисних копалин забруднює прісну воду на горі, яка переносить важкі метали в озеро Тітакака — найбільше озеро в Південній Америці.

Також мальовничі пейзажі всіяні горами пластику та іншим мотлохом.

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