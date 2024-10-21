Місто Ла-Ріконада вважається найвисокогорнішим людським поселенням на планеті і водночас одним з найнебезпечніших у найбрудніших місць на Землі.
Головні тези:
- Ла-Ріконада ― найвисокогорніше людське поселення на планеті, яке водночас є одним з найнебезпечніших і загадкових місць.
- Місто побудоване на льодовику з температурами від -2 до -3 градусів, що створює альпійську тундру.
- У Ла-Ріконаді відсутній водопровід та каналізаційна система, а забруднення ртуттю стало катастрофічним наслідком гірничодобувної діяльності.
- Місцеві шахтери використовують динаміт для погроз тим, хто намагається встановити порядок у місті.
- Ла-Ріконада вражає своєю атмосферою, що нагадує Дикий Захід, де звичайними речами вважаються проституція та насильство.
Що відомо про найнебезпечніше місто у світі
Зазначається, що місто було побудовано на льодовику, який формує тут клімат альпійської тундри з температурами від -2 до -3 градусів протягом усього року.
Іноді температура у місті опускається до — 12. Багато хто називає це місто “раєм диявола”.
Зокрема, спершу у цьому районі виник невеликий табір з працівників золотого рудника. Однак зростання ціни на золото призвело до розширення міста.
Наразі населення Ла-Ріконади складає близько 50 тис осіб.
У місті побував мандрівник та блогер Yes Theory і назвав його найжахливішим місцем на Землі, яке він коли-небудь бачив.
Чоловік розповідає, що майже усюди відчував себе некомфортно через те, що місцеві жителі постійно кидали у його бік косі погляди.
Він також неодноразово був свідком бійок, які у цьому місті є звичайною справою.
Зазначається, що у місті панує дивна атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки. Тих, хто добуває золото, розстрілюють у тунелях, а молодих жінок змушують займатись проституцією.
У разі, якщо поліція або представники влади пробують навести лад у Ла-Ріконаді, місцеві шахтери починають погрожувати їм динамітом.
Що відомо про катастрофічне забруднення у Ла-Ріконаді
У місті відсутній водопровід — на 50 000 людей припадає всього три душових кабіни. Також там немає системи каналізації.
Зазначається, що у місті спостерігається суттєве забруднення ртуттю внаслідок гірничодобувної діяльності.
Видобуток корисних копалин забруднює прісну воду на горі, яка переносить важкі метали в озеро Тітакака — найбільше озеро в Південній Америці.
Також мальовничі пейзажі всіяні горами пластику та іншим мотлохом.
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