Збитки від забруднення річок на Чернігівщині складають понад 300 млн грн

З річок Сейм та Десна у Чернігівській області з 26 серпня по 24 вересня зібрали 28 тис 137 кг мертвої риби. Йдеться про перше забруднення водойм в області, пов'язане зі скидами цукрової патоки з Тьоткінського цукрового заводу, що розташований в Курській області РФ.

Україна зазнала мільйонних збитків від забруднення річок на Чернігівщині

Про це повідомив начальник Державної екологічної інспекції в області Сергій Жук.

За підрахунками екологів, сума збитків, завдана довкіллю, наразі становить 338 млн 16 тис 551 грн.

Щодо повторного забруднення, то наразі воно з Сейму вже дійшло до річки Десна в районі села Велике Устя Сосницької громади.

Наразі показник хімічного споживання кисню (далі ХСK — ред.) в Десні становить 39 мг/м3 при нормі 30 мг/м3. Цифри невеликі, але видно, що відбувається процес "хвороби річки". Тобто, якщо збільшується ХСК, це означає, що річка поглинає більше кисню, його стає менше, ніж потрібно. Поширити

Він також додав, що 25 вересня в Десні замору риби не спостерігається, але робити висновки поки зарано, треба далі моніторити ситуацію.

Забруднення річок на Чернігівщині

Забруднення в Сеймі та Десні: що відомо

17 вересня стало відомо про повторне забруднення в річці Сейм на Сумщині. За інформацією Сумської ОВА, мор риби у річці пов'язаний із забрудненням води органічними речовинами.

22 вересня повторне забруднення річки Сейм досягло Чернігівщини в районі Батуринської громади. Спостерігається нове погіршення якості води, але очікується, що воно буде не настільки критичне, як попереднє.

Вперше про забруднення Сейму на Чернігівщині стало відомо 26 серпня. В річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. У воді виявили перевищення вмісту амонію та критично низький рівень кисню.

28 серпня забруднена вода з річки Сейм вже дійшла до Десни поблизу села Велике Устя, що у Сосницькій громаді. Поширити

9 вересня мертва риба з'явилася у Десні в межах Чернігова. Після цього за два дні з річки в межах міста зібрали сім тонн такої риби.

За результатами проб води у річках Сейм та Десна, які відбирали 10 вересня, зафіксували забруднення органічного характеру. Воно, як повідомляло Міндовкілля, 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ.

Станом на 11 вересня сума збитків довкіллю через забруднення річок Сейм та Десна (в межах Чернігівської та Сумської областей) склала понад 405 млн грн.

Станом на 22 вересня, за інформацією Міндовкілля, вода в Десні посвітлішала, з’являються живі водні біоресурси. На дні осад темного кольору, неприємний запах та замору риби не спостерігають.