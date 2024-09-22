За інформацією Міндовкілля та природних ресурсів, повторне забруднення рухається руслом річки Сейм на Курщині у той час, коли у річці Десна на українській території спостерігається стабілізація ситуації.
Головні тези:
- Повторне забруднення річки Сейм на Курщині рухається у бік України, проте спостерігається покращення показників якості води на деяких ділянках.
- Хімічне споживання кисню у річці Сейм перевищує норму, але у річці Десна спостерігається покращення ситуації.
- Вода в річці Десна стає світлою, з'являються живі водні біоресурси, тоді як у річці Сейм залишається частково забрудненою.
- Міндовкілля повідомляє про відсутність неприємного запаху та мору риби у деяких ділянках річок, але вказує на перевищення певних показників якості води.
- Попри покращення у річці Десна, існує ймовірність, що повторне забруднення з річки Сейм може дістатись до українських територій.
Що відомо про ситуацію із забрудненням води у річці Сейм на Курщині та ймовірні наслідки цього для України
Що відомо про ситуацію із водою у річці Десна
У відомстві підкреслили, що у річці Десна спостерігається покращення ситуації.
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