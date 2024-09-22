Повторне забруднення річки Сейм на Курщині рухається у бік України
Категорія
Україна
Дата публікації

Повторне забруднення річки Сейм на Курщині рухається у бік України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Річка Сейм

За інформацією Міндовкілля та природних ресурсів, повторне забруднення рухається руслом річки Сейм на Курщині у той час, коли у річці Десна на українській території спостерігається стабілізація ситуації. 

Головні тези:

  • Повторне забруднення річки Сейм на Курщині рухається у бік України, проте спостерігається покращення показників якості води на деяких ділянках.
  • Хімічне споживання кисню у річці Сейм перевищує норму, але у річці Десна спостерігається покращення ситуації.
  • Вода в річці Десна стає світлою, з'являються живі водні біоресурси, тоді як у річці Сейм залишається частково забрудненою.
  • Міндовкілля повідомляє про відсутність неприємного запаху та мору риби у деяких ділянках річок, але вказує на перевищення певних показників якості води.
  • Попри покращення у річці Десна, існує ймовірність, що повторне забруднення з річки Сейм може дістатись до українських територій.

Що відомо про ситуацію із забрудненням води у річці Сейм на Курщині та ймовірні наслідки цього для України

Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм. Покращення фіксується по пункту с. Чумакове — прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий. У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній. У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю — до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано. Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається, — зазначають у Міндовкілля.

Що відомо про ситуацію із водою у річці Десна

У відомстві підкреслили, що у річці Десна спостерігається покращення ситуації.

До України може дістатись повторне забруднення з річки Сейм
Десна

На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується, — підкреслюється у повідомленні.

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