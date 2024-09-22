Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм. Покращення фіксується по пункту с. Чумакове — прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий. У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній. У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю — до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано. Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається, — зазначають у Міндовкілля.