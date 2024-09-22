Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу г. Сейм. Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаковое — прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами — сероватый. В пунктах с. Мутын и с. Озаричая вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует. В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца — до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано. Дальше по течению характеристики свойства воды за день не поменялись. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается, — отмечают в Минсреде.