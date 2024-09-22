Повторное загрязнение реки Сейм на Курщине движется в сторону Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Повторное загрязнение реки Сейм на Курщине движется в сторону Украины

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Река Сейм
Read in English
Читати українською

По информации Минприроды и природных ресурсов, повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм на Курщине в то время, когда в реке Десна на украинской территории наблюдается стабилизация ситуации.

Главные тезисы

  • Повторное загрязнение реки Сейм на Курщине движется к Украине, наблюдается улучшение показателей качества воды на некоторых участках.
  • В реке Десна на украинской территории наблюдается стабилизация ситуации, вода становится светлой, появляются живые водные биоресурсы.
  • Мероприятия по улучшению качества воды проводятся, но превышение химического потребления кислорода в реке Сейм остается на высоком уровне.
  • Несмотря на улучшение в реке Десна, существует вероятность, что повторное загрязнение с реки Сейм может добраться до украинских территорий.
  • Минсред сообщает о характеристиках воды в различных участках с рекой Сейм и рекой Десна, что позволяет оценить текущее состояние и прогнозы развития событий.

Что известно о ситуации с загрязнением воды в реке Сейм на Курщине и возможных последствиях этого для Украины

Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу г. Сейм. Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаковое — прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами — сероватый. В пунктах с. Мутын и с. Озаричая вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует. В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца — до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано. Дальше по течению характеристики свойства воды за день не поменялись. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается, — отмечают в Минсреде.

Что известно о ситуации с водой в реке Десна

В ведомстве подчеркнули, что в реке Десна наблюдается улучшение ситуации.

В Украину может добраться повторное загрязнение с реки Сейм
Десна

На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке возникают живые аква биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется, подчеркивается в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зона загрязнения реки Десны в Черниговской области увеличилась. Что происходит
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Десна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Угрожает ли Киеву загрязненная вода из Сейма и Десны ― ответ Минзащиты окружающей среды
Последствия загрязнения Сейма и Десны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Загрязнение из Десны дошло до Киевщины ― что важно знать
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?