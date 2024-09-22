По информации Минприроды и природных ресурсов, повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм на Курщине в то время, когда в реке Десна на украинской территории наблюдается стабилизация ситуации.
Главные тезисы
- Повторное загрязнение реки Сейм на Курщине движется к Украине, наблюдается улучшение показателей качества воды на некоторых участках.
- В реке Десна на украинской территории наблюдается стабилизация ситуации, вода становится светлой, появляются живые водные биоресурсы.
- Мероприятия по улучшению качества воды проводятся, но превышение химического потребления кислорода в реке Сейм остается на высоком уровне.
- Несмотря на улучшение в реке Десна, существует вероятность, что повторное загрязнение с реки Сейм может добраться до украинских территорий.
- Минсред сообщает о характеристиках воды в различных участках с рекой Сейм и рекой Десна, что позволяет оценить текущее состояние и прогнозы развития событий.
Что известно о ситуации с загрязнением воды в реке Сейм на Курщине и возможных последствиях этого для Украины
Что известно о ситуации с водой в реке Десна
В ведомстве подчеркнули, что в реке Десна наблюдается улучшение ситуации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-