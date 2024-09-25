Ущерб от загрязнения рек на Черниговщине составляет более 300 млн грн

Из рек Сейм и Десна в Черниговской области с 26 августа по 24 сентября собрали 28 137 кг мертвой рыбы. Речь идет о первом загрязнении водоемов в области, связанном со сбросами сахарной патоки с Теткинского сахарного завода, расположенного в Курской области РФ.

Украина понесла миллионный ущерб от загрязнения рек на Черниговщине

Об этом сообщил начальник Государственной экологической инспекции в области Сергей Жук.

По подсчетам экологов, сумма ущерба, нанесенная окружающей среде, составляет 338 млн 16 тыс 551 грн.

Что касается повторного загрязнения, то оно из Сейма уже дошло до реки Десна в районе села Великое Устье Сосницкого общества.

Пока показатель химического потребления кислорода (далее ХСK — ред.) в Десне составляет 39 мг/м3 при норме 30 мг/м3. Цифры небольшие, но видно, что происходит процесс "болезни реки". То есть, если увеличивается ХСК, то это означает, что река поглощает больше кислорода, его становится меньше, чем нужно. Поделиться

Он также добавил, что 25 сентября в Десне замора рыбы не наблюдается, но делать выводы пока рано, нужно дальше мониторить ситуацию.

Загрязнение рек в Черниговской области

Загрязнение в Сейме и Десне: что известно

17 сентября стало известно о повторном загрязнении в реке Сейм Сумской области. По информации Сумской ОВА, мор рыбы в реке связан с загрязнением воды органическими веществами.

22 сентября повторное загрязнение реки Сейм достигло Черниговщины в районе Батуринского общества. Наблюдается новое ухудшение качества воды, но ожидается, что оно будет не столь критично, как предыдущее.

Впервые о загрязнении Сейма в Черниговской области стало известно 26 августа. В реке массово погибала рыба, а сама вода стала черного цвета. В воде было выявлено превышение содержания аммония и критически низкий уровень кислорода.

28 августа загрязненная вода из реки Сейм уже дошла до Десны вблизи села Великое Устье в Сосницкой общине. Поделиться

9 сентября мертвая рыба появилась в Десне в Чернигове. После этого через два дня с реки в пределах города собрали семь тонн такой рыбы.

По результатам отбираемых 10 сентября проб воды в реках Сейм и Десна зафиксировали загрязнение органического характера. Оно, как сообщало Минокружение, 14 августа попало в реку Сейм с сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ.

По состоянию на 11 сентября сумма ущерба окружающей среде из-за загрязнения рек Сейм и Десна (в пределах Черниговской и Сумской областей) составила более 405 млн. грн.

По состоянию на 22 сентября, по информации Минприроды, вода в Десне посветлела, появляются живые водные биоресурсы. На дне осадок темного цвета, неприятный запах и замор рыбы не наблюдают.