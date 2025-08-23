"Наш казак!". Стивен Кинг публично поддержал Украину
"Наш казак!". Стивен Кинг публично поддержал Украину

Стивен Кинг и его четкая проукраинская позиция
Читати українською
Источник:  online.ua

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что известный американский писатель Стивен Кинг продолжает активно поддерживать Украину. В очередной раз это произошло после скандальных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Стивен Кинг никогда не боялся ставать на защиту Украины.
  • Писатель многократно высказывал резкую и откровенную критику в адрес Трампа.

Стивен Кинг и его четкая проукраинская позиция

22 августа "король ужасов" обнародовал в микроблоге X обращение к своим подписчикам. В кадре сам Кинг и его собака Молли.

Американский писатель призвал читателей смотреть на телеканале MGM+ финал мини-сериала "Институт".

К слову, его сняли на основе одноименного романа Стивена Кинга.

Украинские фанаты сразу обратили внимание на то, что Кинг надел свитшот с желто-голубой картой и надписью "Украина", поэтому начали благодарить его за поддержку:

  • “Король ужасов” всегда на стороне добра — и это прекрасно!”;

  • "Наш казак!";

  • "Как не обожать нашего короля? Он лучший!";

  • "Спасибо за поддержку Украины. Я безгранично благодарна вам за это. Очень важно, когда твой кумир также хороший человек";

  • "С любовью из Украины";

  • "Благодарю вас и Молли за поддержку!".

Что важно понимать, Стивен Кинг активно открыто поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

