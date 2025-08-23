"Наш козак!". Стівен Кінг публічно підтримав Україну

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що відомий американський письменник Стівен Кінг продовжує активно підтримувати Україну. Вкотре це сталося після скандальних переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Стівен Кінг та його чітка проукраїнська позиція

22 серпня “король жахів” оприлюднив у мікроблозі X звернення до своїх підписників. У кадрі — сам Кінг та його собака Моллі.

Американський письменник закликав читачів дивитися на телеканалі MGM+ фінал міні-серіалу "Інститут".

До слова, його зняли на основі однойменного роману Стівена Кінга.

Українські фанати одразу звернули увагу на те, що Кінг одягнув світшот з жовто-блакитною мапою та написом "Україна", тож почали дякувати йому за підтримку:

“Король жахів” завжди на боці добра — і це прекрасно!”;

“Наш козак!";

“Як не обожнювати нашого короля? Він найкращий!”;

"Дякую за підтримку України. Я безмежно вдячна вам за це. Дуже важливо, коли твій кумир є також хорошою людиною";

"З любов'ю з України";

"Дякую вам і Моллі за підтримку!".