Наводили ракеты по Украине — правоохранители задержали агентурную группу спецслужб РФ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, корректировавшую авиаудары рашистов по восточным, южным и западным областям Украины.
Главные тезисы
- Силовиками Украины задержаны агенты российских спецслужб, корректировавшие повстанческие авиаудары по различным областям страны.
- В ходе спецоперации агентура была блокирована в разных городах Украины, где фигуранты фиксировали данные о военных объектах на видеорегистраторы.
- Фигуранты, вербованные через телеграм-каналы, оказались студентами, местными жителями и братьями, действовавшими по заданию российских кураторов.
Группа агентов спецслужб РФ корректировала огонь по Украине — они задержаны
По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для ОФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними «сотрудничали» два брата из Харьковщины.
По материалам дела, фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.
Посредством этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали в качестве «наблюдательного пункта» вокруг обстановки. Время от времени фигуранты возвращались в автомобиль, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и изменить карту памяти для дальнейшей записи.
Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После защиты локаций Сил обороны всех участников вражеской группы были задержаны по местам жительства.
По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через телеграмм-каналы, где они искали «легкие деньги».
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-