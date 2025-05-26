Наводили ракеты по Украине — правоохранители задержали агентурную группу спецслужб РФ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, корректировавшую авиаудары рашистов по восточным, южным и западным областям Украины.

Группа агентов спецслужб РФ корректировала огонь по Украине — они задержаны

По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для ОФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними «сотрудничали» два брата из Харьковщины.

По материалам дела, фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.

После дистанционной вербовки агенты получили задачу подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины. Чтобы выполнить задание, фигуранты «путешествовали» по городам, где рядом с потенциальными «целями» парковали авто с включенным видеорегистратором. Поделиться

Посредством этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали в качестве «наблюдательного пункта» вокруг обстановки. Время от времени фигуранты возвращались в автомобиль, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и изменить карту памяти для дальнейшей записи.

Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После защиты локаций Сил обороны всех участников вражеской группы были задержаны по местам жительства.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через телеграмм-каналы, где они искали «легкие деньги».