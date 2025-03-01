Немецкие топ-политики призвали срочно предоставить Украине 3 млрд евро военной помощи

Вицеканцлер Германии Роберт Габек предложил пересмотреть предоставление 3 млрд евро Украине на оружие, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок немедленно разблокировал эту помощь. Речь идет о пакете военной поддержки, остановленном в декабре 2024 года.

Габек и Бербок призвали немедленно предоставить Украине военную помощь

После вчерашнего спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, Габек из партии "Зеленых" призвал Германию и Европу к немедленным действиям.

Германия и Европа поддерживают Украину. Мы их не бросим. Одно и то же ясно: мы все, особенно украинцы, хотим мира. Как можно предполагать другое по отношению к президенту Зеленскому? Поделиться

Габек подчеркнул, что для обеспечения необходимой поддержки Украине "мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе".

В правительстве ФРГ был спор о дальнейшем пакете поставок вооружения Украине на сумму 3 млрд евро. Незадолго до Рождества канцлер Олаф Шольц из партии СДПГ остановил эти планы. По словам Габека, эти 3 млрд евро должны быть выделены, прежде всего, для того, чтобы Украина могла заказать, среди прочего, средства для противовоздушной обороны.

Оно (ПВО — ред.) должно быть способно защищать человеческие жизни. Больше никаких задержек быть не должно. Новое руководство СДПГ должно изменить позицию по этому вопросу. Роберт Габек Вице-канцлер ФРГ

С такой же идеей выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, возглавляющая вместе с Габеком партию "Зеленые".

Наш ужас больше, чем раньше. Отвратительное время, когда мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, против власти сильнейшего. Враг находится в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе, — отметила она и добавила, что пора действовать быстро и разблокировать 3 млрд евро.

Кроме того, Габек призвал к дальнейшему изучению вопроса о том, могут ли замороженные активы РФ помочь в противодействии нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину и каким образом. Он добавил, что события последних недель должны были ясно дать всем понять следующий момент о безопасности Европы.