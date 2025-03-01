Німецькі топполітики закликали терміново надати Україні 3 млрд євро військової допомоги

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував переглянути надання 3 млрд євро Україні на зброю, а міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок — негайно розблокувати цю допомогу. Йдеться про пакет військової підтримки, який було зупинено в грудні 2024 року.
Головні тези:
- Німецькі політики вимагають швидко надати Україні 3 млрд євро на зброю для забезпечення необхідної підтримки.
- Пакет військової допомоги, який було зупинено, може допомогти Україні в протидії агресивним діям на сході Європи.
- Міністр закордонних справ Німеччини підкреслила необхідність захищати міжнародний порядок від сил Кремля, а не від України.
Габек і Бербок закликали негайно надати Україні військову допомогу
Після вчорашньої суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, Габек з партії "Зелених" закликав Німеччину і Європу до негайних дій.
Габек підкреслив, що для забезпечення необхідної підтримки Україні, "ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі".
В уряді ФРН була суперечка щодо подальшого пакета поставок озброєння Україні на суму 3 млрд євро. Незадовго до Різдва канцлер Олаф Шольц із партії СДПН зупинив ці плани. За словами Габека, ці 3 млрд євро мають бути виділені насамперед для того, щоб Україна могла замовити, серед іншого, засоби для протиповітряної оборони.
З такою ж ідеєю виступила і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка разом із Габеком очолює партію "Зелені".
Наш жах більший, ніж раніше. Огидний час, коли ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, проти влади найсильнішого. Ворог знаходиться в Кремлі, а не в Києві чи Брюсселі, — зазначила вона і додала, що настав час діяти швидко і розблокувати 3 млрд євро.
Крім того, Габек закликав до подальшого вивчення питання про те, чи можуть заморожені активи РФ допомогти у протидії нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну, і яким чином. Він додав, що події останніх тижнів повинні були ясно дати зрозуміти всім наступний момент про безпеку Європи.
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