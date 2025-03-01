Німецькі топполітики закликали терміново надати Україні 3 млрд євро військової допомоги
Категорія
Політика
Дата публікації

Німецькі топполітики закликали терміново надати Україні 3 млрд євро військової допомоги

ФРН
Джерело:  Spiegel

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував переглянути надання 3 млрд євро Україні на зброю, а міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок — негайно розблокувати цю допомогу. Йдеться про пакет військової підтримки, який було зупинено в грудні 2024 року.

Головні тези:

  • Німецькі політики вимагають швидко надати Україні 3 млрд євро на зброю для забезпечення необхідної підтримки.
  • Пакет військової допомоги, який було зупинено, може допомогти Україні в протидії агресивним діям на сході Європи.
  • Міністр закордонних справ Німеччини підкреслила необхідність захищати міжнародний порядок від сил Кремля, а не від України.

Габек і Бербок закликали негайно надати Україні військову допомогу

Після вчорашньої суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, Габек з партії "Зелених" закликав Німеччину і Європу до негайних дій.

Німеччина і Європа підтримують Україну. Ми їх не кинемо. Одне й те саме ясно: ми всі, особливо українці, хочемо миру. Як можна припускати інше щодо президента Зеленського?

Габек підкреслив, що для забезпечення необхідної підтримки Україні, "ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі".

В уряді ФРН була суперечка щодо подальшого пакета поставок озброєння Україні на суму 3 млрд євро. Незадовго до Різдва канцлер Олаф Шольц із партії СДПН зупинив ці плани. За словами Габека, ці 3 млрд євро мають бути виділені насамперед для того, щоб Україна могла замовити, серед іншого, засоби для протиповітряної оборони.

Воно (ППО — ред.) має бути здатне захищати людські життя. Більше жодних затримок бути не повинно. Нове керівництво СДПН має змінити позицію з цього питання.

Роберт Габек

Роберт Габек

Віцеканцлер ФРН

З такою ж ідеєю виступила і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка разом із Габеком очолює партію "Зелені".

Наш жах більший, ніж раніше. Огидний час, коли ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, проти влади найсильнішого. Ворог знаходиться в Кремлі, а не в Києві чи Брюсселі, — зазначила вона і додала, що настав час діяти швидко і розблокувати 3 млрд євро.

Крім того, Габек закликав до подальшого вивчення питання про те, чи можуть заморожені активи РФ допомогти у протидії нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну, і яким чином. Він додав, що події останніх тижнів повинні були ясно дати зрозуміти всім наступний момент про безпеку Європи.

Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Щоб домогтися цього, необхідно зібрати всю свою рішучість і силу. Це не гра.

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