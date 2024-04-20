Обломок был в миллиметре от сердца. Во Львове врачи спасли жизнь военного
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Обломок был в миллиметре от сердца. Во Львове врачи спасли жизнь военного

Роман Клиза
Читати українською
Источник:  Первое медицинское объединение Львова

Львовские медики спасли жизнь военного, у которого обломок вражеского боеприпаса застрял в миллиметре от сердца.

Врачи спасли жизнь военного

Команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова спасла 42-летнего Романа Клизу с Волыни.

До начала полномасштабной войны он работал водителем за границей, а 24 февраля 2022 присоединился к ВСУ.

Военный был аэроразведчиком, но в декабре прошлого года получил тяжелое ранение.

Роман Клиза (фото: facebook.com/1tmolviv)

Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню, — вспоминает день ранения Роман.

Тогда один из его побратимов погиб на месте, а Романа доставили в госпиталь.

После 9-дневной комы, мужчина пришел в себя в больнице Днепра. В результате тяжелой минно-взрывной травмы ему повредило участок в правой части мозга.

Также один из обломков снаряда застрял в грудной клетке мужчины прямо в миллиметре от дуги аорты — части главной артерии кровеносной системы — и трахеи.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Только состояние Романа стабилизировалось, его перевезли в Киев, а оттуда во Львов — в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона, где ему провели операцию.

Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает, — рассказывает Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Военного ждет реабилитация

Теперь Роман Клиза проходит реабилитацию — из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Но после недели занятий с физическим терапевтом он смог сделать свои первые шаги.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Больше всего мотивирует то, что я вижу результат. С каждым днем я делаю на несколько шагов больше, это дает надежду, — делится военный.

Защитника ждет длительная реабилитация и нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Для него уже производятся индивидуальные титановые 3D пластины, которые вскоре будут устанавливать нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военно-врачебные комиссии будут работать быстрее. Что изменится
Министерство здравоохранения Украины
ВВК
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
С какими вопросами ментального здоровья следует обращаться к семейному врачу — ответ Минздрава
Министерство здравоохранения Украины
Ментальное здоровье
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце
Арнольд Шварценеггер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?