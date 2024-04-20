Обломок был в миллиметре от сердца. Во Львове врачи спасли жизнь военного

Львовские медики спасли жизнь военного, у которого обломок вражеского боеприпаса застрял в миллиметре от сердца.
Врачи спасли жизнь военного
Команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова спасла 42-летнего Романа Клизу с Волыни.
До начала полномасштабной войны он работал водителем за границей, а 24 февраля 2022 присоединился к ВСУ.
Военный был аэроразведчиком, но в декабре прошлого года получил тяжелое ранение.
Тогда один из его побратимов погиб на месте, а Романа доставили в госпиталь.
После 9-дневной комы, мужчина пришел в себя в больнице Днепра. В результате тяжелой минно-взрывной травмы ему повредило участок в правой части мозга.
Также один из обломков снаряда застрял в грудной клетке мужчины прямо в миллиметре от дуги аорты — части главной артерии кровеносной системы — и трахеи.
Только состояние Романа стабилизировалось, его перевезли в Киев, а оттуда во Львов — в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона, где ему провели операцию.
Военного ждет реабилитация
Теперь Роман Клиза проходит реабилитацию — из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Но после недели занятий с физическим терапевтом он смог сделать свои первые шаги.
Защитника ждет длительная реабилитация и нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа.
Для него уже производятся индивидуальные титановые 3D пластины, которые вскоре будут устанавливать нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона.
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