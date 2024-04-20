Обломок был в миллиметре от сердца. Во Львове врачи спасли жизнь военного

Львовские медики спасли жизнь военного, у которого обломок вражеского боеприпаса застрял в миллиметре от сердца.

Врачи спасли жизнь военного

Команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова спасла 42-летнего Романа Клизу с Волыни.

До начала полномасштабной войны он работал водителем за границей, а 24 февраля 2022 присоединился к ВСУ.

Военный был аэроразведчиком, но в декабре прошлого года получил тяжелое ранение.

Роман Клиза (фото: facebook.com/1tmolviv)

Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню, — вспоминает день ранения Роман. Поделиться

Тогда один из его побратимов погиб на месте, а Романа доставили в госпиталь.

После 9-дневной комы, мужчина пришел в себя в больнице Днепра. В результате тяжелой минно-взрывной травмы ему повредило участок в правой части мозга.

Также один из обломков снаряда застрял в грудной клетке мужчины прямо в миллиметре от дуги аорты — части главной артерии кровеносной системы — и трахеи.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Только состояние Романа стабилизировалось, его перевезли в Киев, а оттуда во Львов — в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона, где ему провели операцию.

Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает, — рассказывает Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона. Поделиться

Военного ждет реабилитация

Теперь Роман Клиза проходит реабилитацию — из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Но после недели занятий с физическим терапевтом он смог сделать свои первые шаги.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Больше всего мотивирует то, что я вижу результат. С каждым днем я делаю на несколько шагов больше, это дает надежду, — делится военный. Поделиться

Защитника ждет длительная реабилитация и нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Для него уже производятся индивидуальные титановые 3D пластины, которые вскоре будут устанавливать нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона.